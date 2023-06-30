В Кыргызстане проходит 4-й международный Иссык-Кульский форум урологов

"Цель форума – обмен идеями и укрепление сотрудничества между зарубежными и отечественными специалистами в области урологии и андрологии. А также обсуждение последних передовых инновационных технологий, разработок, достижений, тенденций, практических проблем и вызовов, с которыми исследователи сталкиваются в период реализации своих идей", - сказал vb.kg директор Республиканского научного центра урологии при Национальном госпитале Минздрава КР, президент Ассоциации урологов и андрологов страны, член-корр. НАН Акылбек Усупбаев.

По словам профессора Усупбаева, проведение совместных конференций национальных урологических обществ становится традицией. До начала форума состоялся мастер-класс по реконструктивной и лапароскопической урологии для повышения квалификации урологов из регионов, ознакомления их с новейшими достижениями науки и практики в области лечения урологических заболеваний.

На форум приехали более 300 с лишним гостей из ближнего и дальнего зарубежья, включая главных специалистов ведущих профессоров стран СНГ и Европы. Еще большую значимость научной встрече придало присутствие и выступление на ней председателя кабинета министров Акылбека Жапарова.

"Возможности в области медицины безграничны, она постоянно развивается, и урология не является исключением. Новые технологии и методы диагностики позволяют эффективно оказывать помощь пациентам с различными заболеваниями. Но и вызовов тоже немало", - сказал Акылбек Жапаров.

"В науке обмен опытом является очень важным аспектом. Обмен своими исследованиями, результатами и выводами позволяет узнавать о новых идеях, методах и подходах, помогает избежать повторений и ошибок, а также способствует сотрудничеству и взаимодействию между учеными разных стран. Нынешний форум является отличной площадкой для этого", - подчеркнул Акылбек Жапаров.

Он не без гордости заявил, что в 2010 году консолидированный бюджет системы здравоохранения составлял 5 миллиардов сомов, в 2022-м - уже 34 миллиарда сомов, а в 2023 году - 37,2 миллиарда сомов. С повышением заработной платы медицинским работникам создана благоприятная среда для притока отечественных специалистов в медицину.

Ученые и практики рассматривают на этой встрече вопросы по проблемам роста урологических болезней в мире, а также актуальную сегодня проблему охраны мужского здоровья, в том числе в центральноазиатском регионе.

"В настоящее время удельный вес урологической патологии среди населения нашей республики составляет 11 процентов, а уровень заболеваемости почек, мочевыводящих путей и половых органов имеет тенденцию к росту не только у взрослых, но и у детей. Если же рассматривать структуру заболеваемости, то болезни мочеполовой системы занимают 20 процентов от общей патологии. По нашим данным, идет значительный рост мочекаменной болезни", - сказал vb.kg известный в стране врач Акылбек Усупбаев.

Как он отметил в беседе с vb.kg, проблема уронефрологии является одной из важнейших в системе здравоохранения. Продолжающаяся миграция за пределы республики, падение рождаемости, ухудшение экологической обстановки, рост болезней, передающихся половым путем, наркомания, алкоголизм, СПИД приводят к увеличению как первичной заболеваемости, так и общей распространенности воспалительных заболеваний почек, мочевыводящих путей и половых органов, доброкачественной гиперплазии простаты, мочекаменной болезни и сексуальных изменений.

Пациенты с мочекаменной болезнью составляют 30-40 процентов от всего контингента урологических больных. Если брать в целом, то больных с МКБ в стране шесть процентов от всего населения, т.е. Кыргызская Республика является эндемической зоной МКБ среди стран СНГ.

На сегодняшний день наблюдаются большая распространенность и прогрессирующий рост заболеваний мужской половой сферы, включающих патологии предстательной железы (235 на 100. 000 населения), а также мужские репродуктивные и сексуальные расстройства.

"Согласно Национальной стратегии репродуктивного и сексуального здоровья населения, в течение последних 6 лет на базе Республиканского научного центра урологии при Нацгоспитале и других лечебно-профилактических учреждений республики ежегодно проводится акция "Неделя мужского здоровья". За это время более 17 тысяч мужчин республики имели возможность получить бесплатные консультации и пройти обследования у высококвалифицированных специалистов", - сказал vb.kg профессор Усупбаев.

Проведенные акции выявили, что проблемы мужского бесплодия и эректильной дисфункции в последние годы приобрели большую актуальность. 40 процентов бездетных браков связаны с нарушением репродуктивной функции только у мужчин и 30 процентов - с нарушением половой сферы как мужчин, так и женщин. Безусловно, это приводит к семейным конфликтам, разводам, и в конечном результате - к глубокому психо-эмоциональному расстройству и ухудшению социальных показателей, сказывается на генофонде нации и демографических показателях нашей страны.

И, судя по этим данным, урологическая и андрологическая службы в Кыргызстане нуждаются в дальнейшем укреплении материально-технической базы и кадрового потенциала. А также существует необходимость разработки национальной программы по охране мужского здоровья и повышению качества жизни мужчин среднего и пожилого возраста.