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РФ выделила новые дополнительные квоты на обучение граждан Кыргызстана

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Правительство России выделило новые дополнительные квоты на обучение граждан Кыргызстана в вузах России. Приступить к учебе можно уже в этом году, сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По данным пресс-службы, в общей сложности Россия предлагает в этом году гражданам Кыргызстана 1000 мест.

"Большая часть из них уже распределена. В конце июня были выделены дополнительные места. Начать обучение можно уже в сентябре этого 2023 года. Речь идет о магистратуре, аспирантуре и повышении квалификации (дополнительном профессиональном образовании).

В связи с высокой востребованностью в Кыргызстане высшего образования в России Правительство России выделило дополнительные места в университетах для тех, кто хочет продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре или пройти повышение квалификации на программах дополнительного места. Набор объявлен по всем специальностям и направлениям, кроме медицинского.

"Такое происходит впервые. Фактически это новый шанс и новая возможность для тех, кто не подал заявку весной и хочет получить очень качественное высшее образование на следующей ступени после бакалавриата или специалитета. Речь идет не о выпускниках школ, а о тех, кто прошел первую ступень высшего образования и планирует учиться дальше. Россия предлагает широкий спектр магистерских программ по всем востребованным направлениям в лучших вузах России – русский и иностранные языки, ИТ, инженерия, энергетика, экономика, юриспруденция, творческие направления. Аспирантура дает шанс начать научную карьеру. Нет ограничений по возрасту. Если вы уже работает, но хотите повысить квалификацию – то можно найти программу дополнительного профессионального образования продолжительностью от двух недель до года. Квота включает бесплатное образование, место в общежитии и стипендию для магистрантов и аспирантов. Для поступления надо подать заявку в электронном виде до 15 июля",- отметил руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхранеев.

Подача документов проходит онлайн, что очень удобно для кандидатов.

Желающим поступить на обучение необходимо до 15 июля зарегистрироваться на сайте https://education-in-russia.com, выбрать направление подготовки и специальность и загрузить необходимые документы. Также этот сайт предоставляет информацию об учебных заведениях и образовательных программах.

Набор кандидатов на обучение осуществляет только представительство Россотрудничества в КР без участия каких-либо посреднических организаций.

Узнать дополнительные сведения о возможностях поступления в вузы России можно на сайте образовательного отдела Русского дома в Бишкеке и в социальных сетях Русского дома в Бишкеке.

4 и 12 июля в Русском доме в Бишкеке (бул. Эркиндик, 2/1) в режиме оффлайн состоятся консультации для желающих поступить на обучение в российские вузы. Желающих попасть на консультацию просим зарегистрироваться по ссылке.

По всем вопросам просим обращаться по телефонам горячей линии +996(312) 30-05-43, +996(770) 22-45-95 или по электронной почте abiturient@kgz.rs.gov.ru


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URL: https://www.vb.kg/430767
Теги:
образование, Россия, Кыргызстан
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