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Гражданин Китая пытался незаконно пересечь границу Кыргызстана

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ГКНБ КР на контрольно-пропускном пункте аэропорта "Манас" задержан гражданин Китайской Народной Республики, который пытался с использованием поддельного паспорта гражданина КНР пересечь государственную границу Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По указанному факту ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по ст.ст. 37-378 (покушение на незаконное пересечение госграницы) УК КР. В связи с чем, 29 июня 2023 года решением Октябрьского районного суда вышеуказанный гражданин иностранного государства водворен в СИЗО № 1 СИН при МЮ КР сроком до 27.08.2023 года.

В настоящее время продолжаются соответствующие оперативно-следственные мероприятия. В целях установления способа изготовления поддельного паспорта гражданина КНР назначены необходимые экспертизы".


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URL: https://www.vb.kg/430775
Теги:
Китай, Кыргызстан
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