Французская компания заинтересовалась ГЭС "Камбар-Ата-1" и ГЭС "Чаткал"

В Париже состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла КР во Франции Садык Шер-Нияза с главой представительства крупнейшей французской энергетической компании "EDF" по странам ЦА Пьер-Поль Онтенисо и главой представительства "EDF" по странам СНГ и России Лораном Паганоном. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Встреча состоялась по инициативе кыргызской стороны в рамках поддерживания постоянного контакта и в целях привлечения прямых иностранных инвестиций в энергетический сектор страны.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества, инвестирования и реализации совместных проектов в сфере энергетики и возобновляемых источников энергии.

Посол Садык Шер-Нияз выразил признательность представителям компании за интерес и намерение к сотрудничеству в таком важном для республики направлении, как развитие зеленой экономики и отметил, что вопрос успешного и устойчивого развития энергетической отрасли весьма актуален для КР и предложил активнее подключаться французскому предпринимательству не только в сектор строительства ГЭС в Кыргызстане, но и в другие сектора выработки энергии, как солнечные батареи и ветровые электростанции.

Принимая во внимание созданный в Кыргызстане благоприятный инвестиционный климат, Посол отметил готовность кыргызской стороны рассмотреть и изучить вопросы создания дополнительных условий для привлечения инвесторов в отечественную энергетическую отрасль.

В свою очередь Пьер-Поль Онтенисо выразил заинтересованность французской компании в инвестировании в сферу гидроэнергетики Кыргызстана, отметив, что компания намерена применить свой опыт и готова рассмотреть возможность инвестирования в крупнейшие энергетические проекты Кыргызской Республики, как ГЭС "Камбар-Ата-1" и ГЭС "Чаткал".

По итогам встречи, стороны подтвердили готовность продолжить совместные усилия по дальнейшей активизации сотрудничества в энергетической отрасли между Кыргызской Республикой и Францией.