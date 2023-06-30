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В КР пройдет инфокампания о вреде использования пластиковых пакетов

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- Бакыт Басарбек
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Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР завтра, 1 июля 2023 года, проведет информационную кампанию по объявлению Иссык-Кульской биосферной территории свободной от пластика под лозунгом "Сохраним Иссык-Куль". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, мероприятие пройдет под руководством заместителя председателя кабинета министров КР Бакыта Тɵрɵбаева.

Информационная кампания пройдет в рамках реализации указа президента КР "О неотложных мерах по сохранению экологии биосферной территории Иссык -Куль" от 26 апреля 2022 года № 131".

Данное мероприятие, пройдет среди население и туристов с целью их осведомлённости о вреде пластиковых отходов, о запрете использования, реализации пакетов из полимерной пленки, и их угрозе экосистеме Иссык-Кульской области".


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URL: https://www.vb.kg/430784
Теги:
экология, Иссык-Куль
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