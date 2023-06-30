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В Польше арестовали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже

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Агентство внутренней безопасности Польши арестовало в республике гражданина РФ, хоккеиста, обвинив его в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил в пятницу генеральный прокурор страны и министр юстиции Збигнев Зёбро на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

"Схвачен шпион, который прикрывался деятельностью спортсмена. Россиянин играл в клубе первой лиги. Это уже 14-й задержанный член разрабатываемой нами шпионской сети", - утверждал Зёбро.

Как полагает пресс-служба министра-координатора по делам спецслужб, россиянин "в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах".

По данным следствия, арестованный находился в Польше с октября 2021 года. Прокурор предъявил ему обвинения в участии в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент судом принято решение о его аресте на три месяца.

По данным СМИ, задержанным в Польше по обвинению в шпионаже российским хоккеистом оказался 20-летний Максим Сергеев.


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URL: https://www.vb.kg/430785
Теги:
задержание, Польша, Россия, хоккей
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