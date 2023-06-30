Всемирный банк одобрил Украине кредит на $1,5 млрд

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине кредита в размере 1,5 млрд долларов на восстановительные работы, сообщает ИА "Анадолу".

Как сообщили в пресс-релиз банка, гарантом выступило правительство Японии.

Финансирование поможет удовлетворить потребности домашних хозяйств "новых неимущих и перемещенных лиц", поддержит реализациюреформ, направленных на повышение прозрачности и подотчетности расходов государственных ресурсов, а также будет способствовать рыночной деятельности, сообщили в ВБ.

Кредит является неотъемлемой частью пакета международной поддержки Украины для удовлетворения ее потребностей в финансировании в 2023 году.