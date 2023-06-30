В Чолпон-Ате пройдет VII-й Международный экономический форум

27 июля 2023 года в этно-культурном центре "Рух Ордо" им. Ч. Айтматова города Чолпон-Ата состоится VII-й Международный экономический форум "Иссык-Куль 2023". Об этом сообщает пресс-служба НАИ

Форум послужит площадкой для построения конструктивного диалога между представителями бизнес-сообществ Кыргызской Республики и Китая, Российской Федерации, Узбекистана и ряда других стран, что в перспективе положит начало реализации интересных и значимых проектов.

Направления работы коснутся таких сфер сотрудничества, как энергетика, сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение, образование, гостиничный и ресторанный бизнес, архитектура и строительство (инжиниринг), информационные технологии, логистика и международная перевозка.

Учитывая широкий состав делегаций, для отечественных предпринимателей предоставляется уникальная возможность для установления партнерских отношений и расширения круга надежных партнеров среди представителей бизнес-сектора.

В этой связи приглашаем заинтересованных предпринимателей принять участие в данном мероприятии.

По всем интересующим вопросам просим обращаться по тел.: 0312300232; +996222012000

Ссылка на регистрацию.