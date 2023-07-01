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Виктор Козодой: На истории кыргызов пытаются паразитировать дилетанты

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- Назгуль Абдыразакова
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Известный российский учёный и историк Виктор Козодой встретился с жителями Бишкека.

Во время встречи историк рассказал о книге про кыргызского князя Иренека. Как сообщил редакции vb.kg сам историк, книга почти завершена. В настоящее время идет предпечатная подготовка и Виктор Иванович рассказал с какими трудностями пришлось столкнуться во время сбора данных.

По его словам, технически книга будет готова к осени, но для издания нужны спонсоры. Если кыргызская сторона окажет поддержку, то ученый сможет презентовать книгу в Кыргызстане.

"То, что некоторые историки называют Иренека хакаским князем, то я могу сказать, как учёный, что ни в одном архивно-историческом документе нет указания, что он хакасский князь, скорее он задокументирован как кыргызский князь.

В Кыргызстане есть значительный слой населения, которому интересны мои труды. Проблема многих постсоветских государств - это когда у народа есть востребованность в исторических знаниях, но они не могут их получить. Эту нишу заполняют журналисты, писатели или просто любители, которые зачастую пытаются паразитировать на этой теме. Самое негативное - это когда политики пытаются подтянуть историю под сегодняшнюю ситуацию. Мне как учёному это не особо нравится. События 400 летней давности - это не повод устраивать драки. Необходимо разобраться, понять как это было, что из этого вышло. Я достиг такого положения, когда карьера позади, и можно заняться наукой в свое удовольствие. Если эта тема была неинтересна, я бы и не начинал. Объехал 20 городов, побывал во многих музеях, изучал чем в древности занимались кыргызы", - рассказал Козодой.


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URL: https://www.vb.kg/430794
Теги:
Россия, Кыргызстан, история
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