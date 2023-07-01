Почему россияне выбирают для отдыха Кыргызстан вместо Египта

Отведать вкусной еды, поиграть в национальные игры, увидеть показ мод и купить необычные сувениры - в такую реалистичную демо-версию отдыха в Кыргызстане смогли погрузиться гости и участники крупнейшего российского туристического Форума "Путешествуй!", проходившего недавно в Москве на ВДНХ.

Выставка КР, впервые выступившей партнером форума, стала, пожалуй, одной из самых ярких на этой площадке. И неудивительно: сердца россиян кыргызстанцы покоряли как хлебом, так и зрелищами.

Гостям предлагалось продегустировать традиционную еду кочевников прямо в убранной в соответствии с традициями юртой. Кроме того, они могли посмотреть шоу лучников, насладиться представлением музыкантов и танцоров, или даже попробовать себя в качестве творцов на мастер-классах по изготовлению шарфов, оберегов из кожи и войлока, росписи на глине, кураку - традиционной лоскутной технике, чий-куурчаку - созданию древнейшей куклы мира и даже по скифским татуировкам.

Кыргызская туристическая выставка работала в Москве всего четыре дня. Но за это время о достоинствах отдыха в нашей стране смогли узнать как десятки тысяч простых людей, так и заинтересованные в сотрудничестве представители российского отраслевого бизнеса.

Нужно признать, что туристический потенциал Кыргызстана долгое время оставался недооцененным. Да, мы привыкли к тому, что республика занимает высокие места в международных туристических рейтингах. Но, фактически о нас за границей знают очень мало. Причем, как ни странно, даже в таком ближнем зарубежье как Россия.

Сейчас ситуация меняется, причем достаточно кардинально. Россияне "распробовали" Кыргызстан как туристическую зону и все чаще выбирают наше направление.

По итогам 2022 года Россия по числу туристов заняла 3 место по количеству граждан, посетивших КР. На первом и втором месте оказались Узбекистан и Казахстан. В свою очередь наша республика по результатам прошлого года вошла в тройку наиболее популярных направлений для отдыха среди путешественников из России, опередив Турцию, Египет и Израиль - страны, курорты которых традиционно привлекали россиян летом.

Чем вызваны такие изменения? Председатель клуба региональных экспертов "Пикир" Игорь Шестаков считает, что интерес российских курортников к Кыргызстану, в общем-то, закономерен.

"Наша республика для России - историческое направление. Еще в союзное время на Иссык-Куле находились здравницы, куда ездили со всего СССР. Поэтому даже когда россияне в большей степени стали ездить в Европу, на Иссык-Куле всегда можно было встретить, тех кто приехал. Причем, не только из Москвы, но и Санкт-Петербурга, Сибири, Урала, Дальнего востока", - говорит Шестаков.

По его словам, россияне стали обращать внимание на КР еще во время ковида, когда многие направления были закрыты, в том числе и европейские, а наша республика одной из первой сняла санитарные запреты на въезд.

"В 2021 году согласно статистике, страну посетили более 200 тысяч туристов из России. А из-за последних событий, санкций, которые были введены ЕС и США, потоки отдыхавших ранее в Европе россиян были переориентированы на кыргызстанский рынок. В результате прошлом году страну уже посетили около 500 тысяч россиян. То есть показатель вырос в два с половиной раза", - отмечает эксперт.

По его словам, важно то, что россиянам предлагают не только Иссык-Куль, но и другие туристические локации страны.

"Могу поделиться своими наблюдениями, на майские каникулы в прошлом году я был в Оше. Там мне встретилось множество туристов из РФ, которые приехали посмотреть нашу южную столицу. И это очень хорошо, что они стали больше путешествовать по всей нашей стране, поскольку это выгодно для Кыргызстана, поскольку туристы оставляют здесь свои деньги. К тому же туризм, как элемент народной дипломатии, способствует взаимопониманию и сотрудничеству России и Кыргызстана", - резюмирует Шестаков.

Нельзя не ответить, что развитию российского туризма в КР способствуют отсутствие языкового барьера, близость менталитетов, общая история и ценности. Именно поэтому Кыргызстан превратился в реальную и весьма достойную альтернативу для желающих отдохнуть россиян.

Для Кыргызстана рост интереса российских туристов равнозначен улучшению благосостоянию граждан республики. Развитие туристической отрасли позволяет создавать новые рабочие места, улучшать инфраструктуру.

Надо отметить, что эффект от россиян уже сказался на туристической отрасли республики. Сектор туризма Кыргызстана продемонстрировал значительный рост в 2022 году, составив 3,9% ВВП страны. За счет туризма выросли некоторые виды производства, например минеральной воды, национальных напитков, народных художественных промыслов

Кроме того, увеличилось производство других товаров и услуг, связанных с туризмом. Также рост показали инвестиций в основной капитал туристических объектов. Только на строительство новых объектов туристической отрасли в 2022 году потратили более 20 млрд сомов (в 1,4 раза больше, чем в 2021-м). А рост объема услуг, предоставляемых гостиницами и ресторанами, предприятиями общественного питания, вырос в 1,8 раза - до 3,9 млрд сомов и на 13, 4% - до 10,2 млрд сомов соответственно. Наконец, доходы от приема иностранных граждан увеличились почти в пять раз по сравнению с предыдущим годом и составили $696,4 млн.

Дальше туристическая отрасль Кыргызстана, судя по всему, только продолжит расти и развиваться. Тем более, что власти рассматривают возможность создания льготного трехгодичного налогового режима для бизнесменов, строящих гостиницы. Поддержать именно этот вид предпринимателей предлагается в связи с тем, что в прошлом году, когда республику заполонили туристы, стало понятно, что отдыхающих попросту некуда заселять -- не хватает гостевых домов. Так что, если инициатива будет поддержана правительством, то мораторий на налоги начнет действовать с 2024 году, что также означает, что многие люди получат работу сначала на новых строительных объектах, а затем и в самих гостиницах.

Вместе с тем, интерес российского бизнеса к туристической отрасли КР заметно вырос. Ведущие туроператоры России начали осваивать Кыргызстан и Центральную Азию в целом еще в 2022 года. Тогда в продажу были запущены оздоровительные и пляжные туры в наши края, в том числе на Иссык-Куль.

В этом году сотрудничество с россиянами в сфере туризма стало приобретать более определенные очертания. Так организация "Деловая Россия" начала разработку "дорожной карты" с Фондом по развитию туризма о привлечении российского крупного и среднего бизнеса к инвестиционным и инфраструктурным проектам в республике. Как отметила вице-президент, руководитель исполнительного комитета "Деловой России" Нонна Каграманян у наших стран есть огромный потенциал взаимодействия в этой области.

А в начале июня. премьер-министр Акылбек Жапаров провел переговоры с одной из крупнейших инвестиционных компаний РФ АФК "Система" об инвестировании в туротрасль республики. К слову, в инвестиционный портфель АФК "Система" входят оператор гостиниц Cosmos Hotel Group, интернет-магазин "Озон" (в котором у "Системы" более 30% акций), а также компании в розничной торговле и высоких технологиях. На счету у "Системы" целый ряд уникальных проектов в сфере туристической индустрии и сегодня есть большие шансы, что один из таких компания реализует и в Кыргызстане.