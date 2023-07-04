Выполняет ли Кыргызстан план ОНУВ в сфере энергетики и водных ресурсов?

В Бишкеке состоялось обсуждение ситуации по выполнению Кыргызстаном плана ОНУВ (вклад страны в снижение парниковых газов, - прим. ред.) в секторах "Энергетика" и "Водные ресурсы".

Эксперты и специалисты в сфере энергетики и водных вопросов, ученые, представители гражданского сообщества, экосферы, госорганов обсудили "План реализации ОНУВ по адаптации в секторах "Энергетика" и "Водные ресурсы" на площадке Института водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук КР.

Доктор геологических наук, директор Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР Догдурбек Чонтоев сделал акцент в своем выступлении на том, что в Кыргызстане отсутствует единый центр администрации и контроля воды в виде единого уполномоченного органа, что влияет на качество принимаемый решений по актуальным проблемам по воде на национальном и региональном уровне.

Программный координатор ПРООН Бактыгуль Ысабекова проинформировала участников по различным аспектам проектов по ОНУВ и ДСНУР

(Долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития).

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В рамках круглого стола прошли две панельные дискуссии по адаптации в секторах "Энергетика" и "Водные ресурсы" рамках плана реализации ОНУВ.

Панельную дискуссию по сектору "Энергетика" презентовал эксперт в сфере энергетики, эксперт ПРООН Эдилбек Богомбаев и представил детальную презентацию по плану реализации ОНУВ в секторе энергетика, озвучил климатические опасности, воздействующие на сектор и выявленные адаптационные меры.

Свое видение темы в секторе "Энергетика" представили Президент Ассоциации ГЭС Элеонора Казакова и менеджер проекта Move Green Ажар Байсалова.

В своей презентации Элеонора Казакова подчеркнула, "что наша государство обладает огромным потенциалом возобновляемых источников энергии(ВИЭ), который оценивается в 840,2 млн. тут в год. И в Кыргызстане есть основные виды ВИЭ, и это энергия малых рек и водотоков, солнечная энергия, ветровая энергия, энергия биомассы и геотермальная энергия. А потенциал малой гидроэнергетики Кыргызской Республики составляет порядка 5−8 млрд. кВтчв год (до 13% общего потенциала). В настоящее время возможно строительство 88 МГЭС, мощностью до 200МВт и строительство 7 ГЭС на водохранилищах, мощностью до 75 МВт. И развитие возобновляемой энергетики может существенно снизить потребление водных ресурсов, поскольку ВИЭ представляют практически нулевые выбросы парниковых газов с очень низкой или незначительной потребностью в воде для выработки электроэнергии.

Менеджер проекта, экологической организаций Move Green Ажар Байсалова, представила свое видение по энергоэффективности и энергосбережение в частном и жилом секторе и важность создание "Фонда энерго эффективности" в городе Бишкек на примере концепции ПЭС (платежные экосистемные услуги).

Вторую панельную дискуссию открыл консультант Орхусского центра в Бишкеке Александр Темирбеков, и в своей презентации представил адаптационные цели КР по ПР Обновленного ОНУВ в секторе "Водные ресурсы". В своей презентаций в части финансовые потребности на адаптацию ОНУВ подчеркнул необходимость вовлеченности внешних и внутренних финансовых ресурсов в повышения потенциала и климатической устойчивости выбранных секторах.

Обновленный План ОНУВ по адаптационным мерам по секторам включает в себя первоначально проведение научных исследований, на основе которых будут приниматься государственные решения и реализовываться национальные программы. Необходимо уже в настоящее время наращивать научный потенциал в стране и создавать научно-исследовательские парки и инновационные платформы по изучению последствий изменения климата" - заметила исследователь Open Innovations Марал Сагыналиева.

В каждой панельной дискуссии были активно и аргументированно обсуждались сложные проблемы по теме энергетики и сбережения водных ресурсов. Эксперты и спикеры ответили на все вопросы участников, зафиксировали пожелание и предложение по выбранное тематике.

"Вода источник энергии, энергетика источник экономического благосостояния. Вода и энергетика тесно переплетены, особенно в Кыргызстане, где более 90% электрической энергии вырабатывается за счет гидроресурсов. Поэтому важно уметь правильно использовать воду как для энергетики как основного источники хозяйственной деятельности всех уровней предпринимателей, так и для ирригационных нужд, что влияет на продовольственную безопасность. Подобные дискуссии дают возможность обсудить и улучшить все те меры и стратегии которые необходимы для страны" - подчеркнул исполнительный директор Зеленого Альянса Ильгиз Камбаров.

Организаторы встречи поблагодарили участников за их активную позицию и стремление найти решения на сложные вопросы, связанные со сбережением воды и энергетикой.

Обсуждения проводятся при поддержке проекта ПРООН "Оказание консультативной поддержки в разработке "Расширенного Плана Реализации ОНУВ и Долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития (ДСНУР) до 2050 года.