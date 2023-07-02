Погода
$ 87.17 - 88.08
€ 94.87 - 95.87

63% бишкекчан не имеют доступа к зеленым территориям в пешей доступности

1936  0
- Соня Ким
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

63% бишкекчан не имеют доступа к зеленым территориям в пешей доступности. Об этом сообщает ОФ "Инициатива Арча".

По его данным, при этом на средства из городского бюджета открываются новые парки в южных частях города, что снижает социальный капитал уязвимых районов.

Районные скверы и придомовые территории уходят под застройку и парковки, а придорожное озеленение сокращается за счет расширения дорог, что было признано ошибочным. В результате Бишкек занимает ведущие антирейтинги городов по экологической обстановке: летнему зною, смогу, шумовому загрязнению.

4 июля общественный фонд проведет городской воркшоп "Как создать районные парки в Бишкеке?".

В ходе воркшопа будет обсуждаться доступность парков в пешей доступности, будут разобраны собранные гражданские инициативы по созданию районных скверов и парков, а также организаторы поделятся возможностями получения поддержки от муниципалитета (стимулирующие долевые гранты, включение парков в титульные листы и др.) на реализацию инициатив.

"Мы пригласили представителей муниципалитета, партнеров, которые расскажут о доступных ресурсах и поддержке, которые могут быть предоставлены жителям. На панельной дискуссии вы также можете поделиться вашими предложениями, возможностями и задать вопросы муниципалитету" – говорится в сообщении общественного фонда.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430807
Теги:
экология, парк, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  