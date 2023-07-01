"Феномен Манаса". Омурзака Толобекова в Голливуде встретили с интересом

Кинопродюсер и сценарист Омурзак Толобеков на своей странице в соцсети сообщил, что фильм "Семетей сын Манаса" получил диплом Нью-Йоркского международного кинофестиваля. В этой связи мы задали несколько вопросов кинодеятелю.

Омурзак Джолдошович, расскажите, что это за Нью-Йорский кинофестиваль. Вы также говорили, что организаторы фестиваля рекомендовали вас кинопродюсерам Голливуда. Можно об этом поподробнее.

- В рамках международного кинофестиваля "Бруклинский мост" был организован показ нашего фильма "Семетей сын Манаса" в Нью-Йорке, где кинокартина была отмечена дипломом. Более того, организаторы фестиваля рекомендовали наш фильм голливудским продюсерам. В какой-то степени это признание нашей работы. Также я представил сценарий художественного фильма "Манас" на английском языке, который их заинтересовал. Конечно, до этого несколько раз были попытки создания фильма на основе эпоса "Манас", но все они были безуспешны

Вы ранее сообщили, что фильм "Манас" снимете совместно с американскими, китайскими, турецкими и индийскими кинокомпаниями. На какой стадии в настоящее время этот мировой проект?

- После Америки я встретился и обсудил проект с турецкими коллегами. Скоро намечается деловая встреча с китайскими и итальянскими кинопродюсерами.

Все они заинтересованы?

- Очень. С голливудскими продюсерами в течении двух месяца всесторонне обсудили сценарий и варианты сьемки. Турецкие коллеги приняли предложение с удовольствием. С представителями китайской и итальянской кинокомпаний встретились и обсудили проект в Москве после международного кинорынка. Для более детальных переговоров меня пригласили в Пекин и Рим.

Вы еще ранее говорили, что намерены снять фильм о мигрантах в Америке.

- Да, сценарий написал в США и даже обсудил этот проект с американскими коллегами, но они затронули более глобальные мировые темы. Проще говоря, они попросили расширить сценарий и внести их предложения.

Значит по заказу Голливуда пишете новый сценарий?

- Можно сказать "да".

Интересно, этот фильм будет только о кыргызах в Америке?

- Не только. В целом, голливудские коллеги заинтересовались феноменом Манаса, Айтматова, 3-х революций и нашим президентом, который выйдя из тюрьмы, практически, в тот же день стал президентом. В этом фильме будет все: кыргызская революция, эмигрировавший наш экс-министр в Америке, разведчик ЦРУ, индианка, похожая на кыргызку… То есть мы постараемся по мере возможности раскрыть феномен народа Кыргызстана перед мировым сообществом. При этом помимо художественного фильма мы также планируем снять документальный фильм о Кыргызстане.

Напомним, Омурзак Толобеков является сценаристом и продюсером популярных фильмов "Семетей – сын Манаса", "Президент и бомж-1-2-3", "Любовь Москвы", в котором принимали участие российские звезды Панкратов-Черный, Лев Прыгунов, Бари Алибасов и Александр Песков, "Любовь миллионера", "Революция отменяется".