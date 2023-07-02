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В Лионе семь полицейских получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков

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Минувшей ночью не менее семи полицейских получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков в Лионе, пишет французская газета Figaro со ссылкой на источник в полиции.

"В Лионе, где пострадали 27 полицейских в ночь с пятницы на субботу, семеро из них были задеты выстрелами помпового оружия", - говорится в публикации.

Один из пострадавших получил ранение в глаз и щеку, вскоре его прооперируют. Еще четверо ранены в ноги. По словам источника газеты, полицейских спасло то, что они находились примерно в 20 метрах от стрелявшего.

По информации телеканала BFMTV, минувшей ночью по всей Франции задержали более 1,3 тысячи человек.

Массовые беспорядки длятся в стране уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.

Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/430811
Теги:
массовые беспорядки, Франция
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