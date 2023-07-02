Садыр Жапаров поздравил медиков с профессиональным праздником

Президент Садыр Жапаров сегодня, 2 июля, поздравил работников системы здравоохранения с их профессиональным праздником - Днем медицинского работника страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уважаемые медицинские работники!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника Кыргызской Республики!

Ежедневно, неся сложную, но такую значимую вахту по сохранению человеческого здоровья, вы порой жертвуете собственным покоем, отдыхом и свободным временем. Вы переживаете бесчисленные бессонные ночи, переполненные больницы и душераздирающие потери, но продолжаете бороться с непоколебимой решимостью.

Выражаю глубокую признательность за огромную работу, которую вы проделываете, чтобы вылечить ваших пациентов, помочь им выжить и возродить их надежды на жизнь.

Государство признает, что здоровье – главная ценность для человека, поэтому развитие социальной сферы, повышение продолжительности жизни людей, качества жизни, улучшение здоровья являются одними из ключевых приоритетов в политике государства.

Следует отметить, что в последние годы за счет средств республиканского бюджета, а также международных фондов, доноров в области здравоохранения реализуются инновационные проекты, улучшается инфраструктура.

Очевидно, что для решения проблем здравоохранения необходимы новые технологии, новые подходы к оптимизации лечению. Все это предполагает полное внедрение электронного здравоохранения.

Наша главная цель – увеличение инвестиций в медицинскую отрасль, что позволит достигнуть модернизации инфраструктуры здравоохранения, оснащения наших больниц современными технологиями и предоставления качественных медицинских услуг в любой точке нашей страны. Только тогда мы сможем в полной мере обеспечить доступ к качественной медицинской помощи на всей территории республики, особенно в ее отдаленных регионах.

Вместе с тем мы отмечаем значение системы первичной медико-санитарной помощи как важной части системы здравоохранения, уделяя первоочередное внимание профилактике заболеваний. Эта область, безусловно, не может работать без опытных квалифицированных медицинских специалистов.

Уважаемые работники здравоохранения, перечисленные мероприятия будут достигать своей цели только с вашей помощью, ни один, даже самый современный прибор, не сможет заменить чуткого и внимательного отношения к пациенту. Здоровье нации в ваших руках. Каждый здоровый соотечественник будет вносить свой вклад в развитие экономики страны. Здоровье нации является одним из важнейших направлений нашей государственной политики. Поэтому есть все основания полагать, что главные герои страны – медики.

Примите самые теплые и искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

Еще раз с праздником, уважаемые медицинские работники!"- говорится в поздравлении президента.