Список победителей лотереи "Требуй чек – выиграй приз!"

1 июля на площади Ала-Тоо состоялся розыгрыш суперпризов первого этапа стимулирующей лотереи Налоговой службы "Требуй чек – выиграй приз!". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным. в ходе прямого эфира были определены обладатели 10 электромобилей и 3 путевок за границу.
В розыгрыше приняли участие более 238 тысяч граждан с более чем 6,5 млн ID-номерами, сформированными от сумм отсканированных кассовых чеков через приложение "Салык чек".
Победители были определены методом случайной выборки чисел (рандом).
В частности, обладателями 10 электромобилей стали:
– Назира Султанбекова;
– Уланбек Матмусаев;
– Улан Сарымсаков;
– Марина Осмоналиева;
– Руслан Азималиев;
– Үмүт Акматова;
– Асель Асанбекова;
– Даулет Кадыркулов;
– Чынара Кахарова;
– Зарина Мамутова.
Также 3 счастливчика получили возможность поехать в Дубай (на двоих):
– Улугбек Абдуллаев;
– Азат Насиров;
– Джаныбек кызы Алтынай.
Розыгрыш транслировался в прямом эфире на НТРК, на странице Налоговой службы в Facebook и Youtube, а также сопровождался увлекательной шоу-программой и концертом с участием звезд эстрады.
Только для присутствующих участников мероприятия были дополнительно разыграны 15 современных смартфонов.