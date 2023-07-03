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Список победителей лотереи "Требуй чек – выиграй приз!"

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- Назгуль Абдыразакова
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1 июля на площади Ала-Тоо состоялся розыгрыш суперпризов первого этапа стимулирующей лотереи Налоговой службы "Требуй чек – выиграй приз!". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным. в ходе прямого эфира были определены обладатели 10 электромобилей и 3 путевок за границу.

В розыгрыше приняли участие более 238 тысяч граждан с более чем 6,5 млн ID-номерами, сформированными от сумм отсканированных кассовых чеков через приложение "Салык чек".

Победители были определены методом случайной выборки чисел (рандом).

В частности, обладателями 10 электромобилей стали:

– Назира Султанбекова;

– Уланбек Матмусаев;

– Улан Сарымсаков;

– Марина Осмоналиева;

– Руслан Азималиев;

– Үмүт Акматова;

– Асель Асанбекова;

– Даулет Кадыркулов;

– Чынара Кахарова;

– Зарина Мамутова.

Также 3 счастливчика получили возможность поехать в Дубай (на двоих):

– Улугбек Абдуллаев;

– Азат Насиров;

– Джаныбек кызы Алтынай.

Розыгрыш транслировался в прямом эфире на НТРК, на странице Налоговой службы в Facebook и Youtube, а также сопровождался увлекательной шоу-программой и концертом с участием звезд эстрады.

Только для присутствующих участников мероприятия были дополнительно разыграны 15 современных смартфонов.


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URL: https://www.vb.kg/430827
Теги:
ГНС, лотерея, Кыргызстан
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