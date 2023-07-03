Агентство развития Бишкека и Парк высоких технологий подписали меморандум

Накануне состоялась презентация и ознакомление руководства Агентства развития города с деятельностью дирекции парка высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, презентацию представил директор парка высоких технологий Абакиров А. Д., в которой была отражена информация о программах развития, результатах работы, видах деятельности, включая содействие ИТ-образованию.

Участниками встречи обсуждены актуальные вопросы по развитию города Бишкек и подписан меморандум о взаимопонимании между Агентством развития города Бишкек и привлечения инвестиций и Учреждением "Дирекция Парка высоких технологий Кыргызской Республики".

Цель - установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного сотрудничества, направленного на реализацию совместных проектов по развитию города Бишкек