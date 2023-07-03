Делегация из Кыргызстана приняла участие в форуме "День сибирского поля"

Делегация Ошской области во главе с заместителем полномочного представителя президента в Ошской области Зарлыком Тургунбаевым, приняла участие в открытии Межрегионального агропромышленного форума "День сибирского поля", который состоялся в городе Барнаул Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в рамках форума состоялась встреча кыргызской делегации с заместителем администрации губернатора и Правительства Алтайского края Виталием Снесарем, в ходе которой были обсуждены вопросы развития двухстороннего сотрудничества Кыргызстана с Алтайским краем в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и сельскохозяйственной сферах.

Кроме того, достигнута договорённость о подписании Плана мероприятий на 2023-2025 годы по реализации Соглашения о сотрудничестве между Ошской областью и Алтайским краем от 23 марта 2011 года о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В рамках участия в работе агропромышленного форума, делегация Ошской области посетила площадки объединения Алтайских машиностроительных заводов "Алмаз", торгового дома "Комплекс Агро" и т.д., а также приняла участие в деловых встречах и переговорах с представителями сельхозтоваропроизводителей Алтайского края.

Справочно: Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" - один из крупнейших отраслевых событий не только в Сибири, но и в целом по России, задачей которого является продвижение современных технологий и инновационных решений в области сельского хозяйства, агропромышленности, сельскохозяйственной техники и технологий. В работе форума приняли участие свыше 330 компаний и производителей сельхозтехник.