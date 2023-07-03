Погода
$ 87.12 - 88.00
€ 94.87 - 95.87

Делегация из Кыргызстана приняла участие в форуме "День сибирского поля"

66  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Делегация Ошской области во главе с заместителем полномочного представителя президента в Ошской области Зарлыком Тургунбаевым, приняла участие в открытии Межрегионального агропромышленного форума "День сибирского поля", который состоялся в городе Барнаул Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в рамках форума состоялась встреча кыргызской делегации с заместителем администрации губернатора и Правительства Алтайского края Виталием Снесарем, в ходе которой были обсуждены вопросы развития двухстороннего сотрудничества Кыргызстана с Алтайским краем в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и сельскохозяйственной сферах.

Кроме того, достигнута договорённость о подписании Плана мероприятий на 2023-2025 годы по реализации Соглашения о сотрудничестве между Ошской областью и Алтайским краем от 23 марта 2011 года о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В рамках участия в работе агропромышленного форума, делегация Ошской области посетила площадки объединения Алтайских машиностроительных заводов "Алмаз", торгового дома "Комплекс Агро" и т.д., а также приняла участие в деловых встречах и переговорах с представителями сельхозтоваропроизводителей Алтайского края.

Справочно: Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" - один из крупнейших отраслевых событий не только в Сибири, но и в целом по России, задачей которого является продвижение современных технологий и инновационных решений в области сельского хозяйства, агропромышленности, сельскохозяйственной техники и технологий. В работе форума приняли участие свыше 330 компаний и производителей сельхозтехник.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430834
Теги:
Ошская область, Россия, форум, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  