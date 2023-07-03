Продлен прием документов на президентскую стипендию "Эл умуту"

Министерство образования и науки сообщает о продлении приёма документов на международную стипендию президента Кыргызской Республики "Эл умуту".

По его данным, стипендия "Эл умуту" имеет целью оказание содействия наиболее талантливой молодежи Кыргызстана в получении образования на уровне магистра и доктора PhD в зарубежных высших учебных заведениях (далее - учебные заведения), входящих в топ-100 мировых рейтингов вузов, образовательных программ предоставляемых QS World University Rankings, Times Higher Education.

Стипендия "Эл умуту" ежегодно выделяется из средств Фонда президента Кыргызской Республики.

"Стипендия "Эл умуту" является персональной и присуждается ежегодно Республиканской комиссией наиболее талантливой молодежи, прошедшей конкурсный отбор.

Ежегодно выделяется 50 стипендий "Эл умуту", из них по техническим и инженерным направлениям подготовки магистров - 20 стипендий, по экономическим направлениям подготовки магистров - 10 стипендий, по социально-гуманитарным направлениям подготовки магистров - 10 стипендий, для обучения по программам доктора философии PhD - 10 стипендий", - говорится в сообщении ведомства.