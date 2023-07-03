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Продлен прием документов на президентскую стипендию "Эл умуту"

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство образования и науки сообщает о продлении приёма документов на международную стипендию президента Кыргызской Республики "Эл умуту".

По его данным, стипендия "Эл умуту" имеет целью оказание содействия наиболее талантливой молодежи Кыргызстана в получении образования на уровне магистра и доктора PhD в зарубежных высших учебных заведениях (далее - учебные заведения), входящих в топ-100 мировых рейтингов вузов, образовательных программ предоставляемых QS World University Rankings, Times Higher Education.

Стипендия "Эл умуту" ежегодно выделяется из средств Фонда президента Кыргызской Республики.

"Стипендия "Эл умуту" является персональной и присуждается ежегодно Республиканской комиссией наиболее талантливой молодежи, прошедшей конкурсный отбор.

Ежегодно выделяется 50 стипендий "Эл умуту", из них по техническим и инженерным направлениям подготовки магистров - 20 стипендий, по экономическим направлениям подготовки магистров - 10 стипендий, по социально-гуманитарным направлениям подготовки магистров - 10 стипендий, для обучения по программам доктора философии PhD - 10 стипендий", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/430836
Теги:
Министерство образования, президент, стипендия, студенты, Кыргызстан
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