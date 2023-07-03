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На Иссык-Куле на месте строительства дороги нашли останки человека

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В долине Каркыра Иссык-Кульской области при строительстве автомобильной дороги обнаружены останки человека. Как рассказал в комментарии изданию Turmush заведующий кафедрой археологии и этнологии, источниковедения и историографии Исторического института при Кыргызском национальном университет имени Ж.Баласагына, кандидат исторических наук, доцент Орозбек Солтобаев, останки найдены примерно на 55 км строящейся автомобильной дороги Тюп–Кеген, между фермами № 3 и № 4. Останки направят на научное исследование. Солтобаев проинформировал, что проводил исследование памятника Сан-Таш в рамках утвержденного плана исторических исследований на текущий год. На месте находятся более 20 рабочих групп. По найденным останкам человека будет подготовлено заключение из 5 уровней. "Перед тем, как на новой дороге будет уложен асфальт, мы решили провести исследование. Работы проводятся на глубине от 20 сантиметров и до 2 метров. Восемь дней назад близ курганного комплекса Сан-Таш были обнаружены останки человека. Предположительно, они относятся к 2-3 векам до нашей эры. Останки будут переданы в музей", - проинформировал ученый. Солтобаев сообщил, что они стараются очень бережно и тщательно извлечь останки. Затем они будут направлены на лабораторные исследования, чтобы определить, кому принадлежат останки – мужчина это или женщина, к какой расе относится, возраст. После того, как 4-5-уровневые итоги будут готовы, информацию представят общественности. "Это история и культура всего нашего народа. Считаю, что некультурно снимать останки и потом выкладывать их в интернете, все это преждевременно до тех пор, пока мы не проведем исследования и не озвучим итоги. У общественности может сложится разное мнение. К тому же, это создает препятствия для нашей работы. Прошу не быть равнодушными к нашей истории", - сказал кандидат исторических наук.

Источник: turmush


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