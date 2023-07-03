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В Оше поздравили сотрудников налоговой службы с профессиональным праздником

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- Назгуль Абдыразакова
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В Управлении налоговой службы города Ош сегодня, 3 июля состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику работников налоговой службы Республики Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба ошского муниципалитета.

По его данным, в мероприятии приняли участие мэр города Ош Бакытбек Жетигенов, первый заместитель мэра города Ош Марс Исаев, заместитель председателя городского Кенеша Шайырбек Нуранов, начальник Управления государственной налоговой службы по городу Ош Рахманберди Аданов, сотрудники УГНС по городу Ош.

В своем выступлении градоначальник отметил важную роль работы сотрудников ведомства, которые вносят значимый вклад в развитие всех сфер жизни города.

В рамках мероприятия состоялось награждение Почетными грамотами, ведомственными наградами и званием "Отличник налоговой службы Кыргызской Республики" отличившихся доблестным трудом и значительными успехами работников налоговой службы.


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URL: https://www.vb.kg/430839
Теги:
Ош, праздник
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