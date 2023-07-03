Погода
$ 87.12 - 88.00
€ 94.87 - 95.87

Турция спасла от смерти 80 мигрантов

312  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Резиновые лодки с выходцами из Афганистана были выдворены греческой стороной в территориальные воды Турции.

В Эгейском море у побережья района Айваджык северо-западной турецкой провинции Чанаккале спасены в общей сложности 84 нелегальных мигранта.

Резиновые лодки с выходцами из Афганистана были выдворены греческой стороной в территориальные воды Турции.

Первого июля в 04:50 по местному времени в Службу береговой охраны Турции поступил сигнал о том, что у побережья района Айваджык находится надувная лодка с множеством беженцев на борту.

После получения соответствующей информации на место был направлен катер TCSG-6 сил турецкой береговой охраны.

В результаты операции были спасены 37 человек.

Второй сигнал поступил в тот же день в 12:24 по местному времени. В ответ в обозначенный район на катерах KB-20 и KB-4304 выдвинулись спасатели, которым удалось вызволить 47 нелегальных мигрантов.

После прохождения соответствующих процедур все 84 нелегальных мигранта были доставлены в местное управление по делам миграции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430847
Теги:
Афганистан, Турция, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  