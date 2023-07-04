В Бишкеке установят памятный знак в честь военных моряков из Кыргызстана

В Бишкеке хотят открыть памятный знак, посвященный морякам Военно-Морского флота из Кыргызстана. С такой инициативой выступили члены Общественного объединения "Союз ветеранов Военно-морского флота" в Кыргызской Республике.

Знак будет расположен в парке Победы имени Героя Советского Союза Даира Асанова на аллее сразу за памятником блокадникам.

Открытие планируется в традиционный день Военно-Морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля. На этот раз дата выпадает на 30 июля 2023 года в 10.00.

Представители общественного объединения "Союз ветеранов Военно-морского флота КР" приглашают на откртыие ветеранов и членов семей моряков и морских пехотинцев. Вы можете принести фотографии своих родных, просто подойти и выразить свою солидарность, познакомиться с военными моряками-ветеранами.

Журналисты vb.kg также ждут историй кыргызстанцев, связанных со службой в Военно-Морском флоте или подвигами на слотах во время Великой Отечественной войны.

Истории можно скинуть по ватсапу - 0555-923-603

Обратиться к военным морякам-ветеранам можно по телефону - 0555-974-919.