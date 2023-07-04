Погода
$ 87.17 - 88.08
€ 94.87 - 95.87

В Бишкеке установят памятный знак в честь военных моряков из Кыргызстана

349  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке хотят открыть памятный знак, посвященный морякам Военно-Морского флота из Кыргызстана. С такой инициативой выступили члены Общественного объединения "Союз ветеранов Военно-морского флота" в Кыргызской Республике.

Знак будет расположен в парке Победы имени Героя Советского Союза Даира Асанова на аллее сразу за памятником блокадникам.

Открытие планируется в традиционный день Военно-Морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля. На этот раз дата выпадает на 30 июля 2023 года в 10.00.

Представители общественного объединения "Союз ветеранов Военно-морского флота КР" приглашают на откртыие ветеранов и членов семей моряков и морских пехотинцев. Вы можете принести фотографии своих родных, просто подойти и выразить свою солидарность, познакомиться с военными моряками-ветеранами.

Журналисты vb.kg также ждут историй кыргызстанцев, связанных со службой в Военно-Морском флоте или подвигами на слотах во время Великой Отечественной войны.

Истории можно скинуть по ватсапу - 0555-923-603

Обратиться к военным морякам-ветеранам можно по телефону - 0555-974-919.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430848
Теги:
ветераны, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  