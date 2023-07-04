ГНС: Участвовавшие в первом этапе розыгрыша лотереи ID-номера аннулированы

Все ID-номера, накопленные участниками стимулирующей лотереи "Требуй чек – выиграй приз!" до 1 июля 2023 года и принимавшие участие в первом этапе розыгрыша, аннулированы. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Согласно условиям лотереи, со 2 июля 2023 года накопление ID-номеров началось заново.

Во втором туре розыгрыша принимают участие кассовые чеки, выданные в период с 1 июля по 25 декабря 2023 года.

Победители первого этапа не могут принимать участие во втором этапе розыгрыша.

Напомним, с 25 по 30 декабря пройдет второй этап розыгрыша лотереи, где будут разыграны 10 квартир в Бишкеке, 10 электромобилей, 3 путевки за рубеж, 500 iPhone14, 500 смартфонов, 150 ноутбуков, 20 фенов марки Дайсон.

Кассовый чек ККМ – документ, защищающий права потребителя. Требуйте кассовые чеки и не позволяйте нарушать свои права.

А Налоговая служба предоставляет гражданам уникальную возможность совместить полезное с приятным. Кассовые чеки не только защищают права потребителей, но также дают бесплатно участвовать в лотерее и иметь уникальный шанс выиграть ценный приз к новому году.

Для участия в лотерее скачайте мобильное приложение "Салык чек", зарегистрируйтесь и сканируйте кассовые чеки от покупок товаров или услуг.