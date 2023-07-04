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Осторожно! Мошенники наживаются на участниках лотереи ГНС

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- Соня Ким
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Государственная налоговая служба предупреждает победителей первого этапа розыгрыша "Требуй чек – выиграй приз!" о фактах мошенничества по телефону с целью выманивания денег. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, появились мошенники, которые звонят победителям лотереи по телефону, представляются сотрудниками Налоговой службы или оператора лотереи, поздравляют и просят перевести деньги, чтобы получить выигранный приз.

Государственная налоговая служба заявляет, что призы, выигранные участниками лотереи, выдаются абсолютно бесплатно, и, что самое важное, они не облагаются налогом, поскольку это государственная лотерея.

"В связи с этим призываем победителей лотереи быть бдительными и не верить мошенникам. Если поступил подобный звонок, просим обратиться в правоохранительный орган.

В настоящее время межведомственная независимая комиссия проводит проверку победителей лотереи, чтобы убедиться, что они соответствуют условиям и требованиям лотереи.

После завершения проверки сотрудники Налоговой службы пригласят победителей на церемонию вручения сертификатов, которые являются основанием для получения призов" - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/430869
Теги:
ГНС, мошенничество, лотерея
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