Погода
$ 87.17 - 88.08
€ 94.87 - 95.87

Жапаров напомнил коллегам об идее создания Центра по противодействию ОПГ

191  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 4 июля, выступая на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате видеоконференцсвязи отметил важность учреждения в городе Бишкек Центра по противодействию международной организованной преступности. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Глава государства подчеркнул, что за годы своей деятельности ШОС достигла весомых успехов и становится все более влиятельной субрегиональной структурой, объединяющей более четверти мировой экономики и около половины населения Земли.

"ШОС имеет конструктивную повестку дня сотрудничества, которая становится притягательной для многих стран в разных регионах мира. Кыргызская Республика поддерживает усилия по совершенствованию деятельности ШОС. Считаю, что ее деятельность должна быть ориентирована на конкретные практические результаты, в том числе, с акцентом на развитие инфраструктуры, повышение материально-технического потенциала и внедрение инновационных технологий. В процессе совершенствования работы Организации необходимо учесть мнения и предложения всех сторон", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент акцентировал внимание участников на предложения Кыргызстана по дальнейшему укреплению Организации, а именно на учреждение Центра по противодействию международной организованной преступности ШОС в городе Бишкеке. В г. Чолпон-Ата 14 июня т.г. состоялись консультации государств-членов ШОС по данному вопросу, где кыргызская сторона представила проект Положения и структуру предлагаемого Центра.

Глава государства отметил, что реализация этой инициативы придаст ощутимый импульс для наращивания взаимодействия по вопросам, связанным с обеспечением региональной безопасности, борьбой с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступностью.

Говоря о вопросах безопасности, Садыр Жапаров призвал не снижать внимания с афганской проблематики.

"Для Кыргызстана, как и для наших друзей, мир и стабильность в Афганистане является одним из приоритетных условий для обеспечения региональной безопасности. Кыргызская Республика готова развивать добрососедские отношения и заинтересована в мирном и стабильном Афганистане. В то же время, отмечая свою приверженность принципу невмешательства во внутренние дела Афганистана, Кыргызская Республика уважает право афганского народа на определение будущего своей страны, на основе его исторического опыта, культуры, традиций и национального своеобразия", - заключил Президент Садыр Жапаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430874
Теги:
Садыр Жапаров, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  