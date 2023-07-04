Жапаров напомнил коллегам об идее создания Центра по противодействию ОПГ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 4 июля, выступая на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате видеоконференцсвязи отметил важность учреждения в городе Бишкек Центра по противодействию международной организованной преступности. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Глава государства подчеркнул, что за годы своей деятельности ШОС достигла весомых успехов и становится все более влиятельной субрегиональной структурой, объединяющей более четверти мировой экономики и около половины населения Земли.

"ШОС имеет конструктивную повестку дня сотрудничества, которая становится притягательной для многих стран в разных регионах мира. Кыргызская Республика поддерживает усилия по совершенствованию деятельности ШОС. Считаю, что ее деятельность должна быть ориентирована на конкретные практические результаты, в том числе, с акцентом на развитие инфраструктуры, повышение материально-технического потенциала и внедрение инновационных технологий. В процессе совершенствования работы Организации необходимо учесть мнения и предложения всех сторон", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент акцентировал внимание участников на предложения Кыргызстана по дальнейшему укреплению Организации, а именно на учреждение Центра по противодействию международной организованной преступности ШОС в городе Бишкеке. В г. Чолпон-Ата 14 июня т.г. состоялись консультации государств-членов ШОС по данному вопросу, где кыргызская сторона представила проект Положения и структуру предлагаемого Центра.

Глава государства отметил, что реализация этой инициативы придаст ощутимый импульс для наращивания взаимодействия по вопросам, связанным с обеспечением региональной безопасности, борьбой с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступностью.

Говоря о вопросах безопасности, Садыр Жапаров призвал не снижать внимания с афганской проблематики.

"Для Кыргызстана, как и для наших друзей, мир и стабильность в Афганистане является одним из приоритетных условий для обеспечения региональной безопасности. Кыргызская Республика готова развивать добрососедские отношения и заинтересована в мирном и стабильном Афганистане. В то же время, отмечая свою приверженность принципу невмешательства во внутренние дела Афганистана, Кыргызская Республика уважает право афганского народа на определение будущего своей страны, на основе его исторического опыта, культуры, традиций и национального своеобразия", - заключил Президент Садыр Жапаров.