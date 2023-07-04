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Байсалов: Защита свободы слова - это часть нашего ДНК

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Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с представителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой информации (СМИ) Рибейро Терезой. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы продвижения свободы слова и СМИ в Кыргызской Республике.

Зампред кабмина отметил, что роль и оценка Бюро в продвижении свободы СМИ очень важны для демократического развития страны и выразил готовность продолжить совместную конструктивную работу по укреплению свободы СМИ в республике.

"Кыргызстан как свободная и демократическая страна, имеет все условия для полноценного функционирования независимых медиа, а свобода слова является основой основ жизнедеятельности нашего общества. Защита свободы слова, других демократических прав и свобод - это часть нашего ДНК",- подчеркнул Эдиль Байсалов.

Он также отметил значимость социальных сетей как "одного из основных инструментов формирования общественного мнения".

"Каждый, кем бы он ни был: журналистом, блогером или обычным гражданином, все мы должны стремиться к одной цели – двигаться в направлении демократического развития и верховенства права. Сегодняшние дебаты в нашем обществе вокруг определения границ свободы слова ничем не отличаются от таких же дискуссий по всему миру",- отметил Зампред Кабмина.

Кроме этого, Эдиль Байсалов выразил благодарность собеседнику за организацию 24-й Центрально-Азиатской Конференции СМИ, которая состоится 6-7 июля в Бишкеке.

В свою очередь Рибейро Тереза проинформировала Эдиль Байсалова о праздновании 25-летия Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и отметила важную роль свободной прессы в развитии государства и демократических ценностей.

Стороны подчеркнули важность эффективного сотрудничества между ОБСЕ и правительством страны в сфере свободы слова, в том числе в контексте внедрения новых инструментов, в том числе социальных сетей. Госпожа Рибейро также обозначила готовность оказать содействие в процессе обмена опытом и развития профессиональных навыков журналистов".


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URL: https://www.vb.kg/430875
Теги:
СМИ, Эдиль Байсалов
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