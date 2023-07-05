Как при маловодье в Чуйской области собрали хороший урожай чеснока?

На фермерском участке недалеко от Бишкека в районе села Ново-Покровка проводится уборка чеснока. Женщины и мужчины

ловко вынимают чесночины из почвы и мы видим, что овощ крупный - головка к головке, чистый и отличный товарный вид.

Именно такой чеснок ждут на полках супермаркетов во многих странах.

Заметим, что мы не специально приехали на данный участок, а остановились, увидев дружную и слаженную работу на поле во время пресс-тура, организованного Службой водных ресурсов Минсельхоза КР.

В этой связи нас заинтересовало, как так получается, в то время когда все пишут и говорят о маловодье, мы видим, что фермеры на своем участке получили отличный урожай.

- Капельное орошение признано лучшим из имеющихся способов полива, которое имеет целый ряд достоинств: экономный расход воды; присутствие человека при таком методе необязательно; вода не попадает на листья и поэтому ожоги на них отсутствуют. Недостаток капельной системы заключается в ее значительной стоимости, но эти затраты окупятся через несколько лет. При капельном поливе поддерживается наиболее благоприятная влажность почвы. Питательные элементы, вносимые вместе с водой, поступают непосредственно к корням чеснока.

Вот вам следующие цифры для примера: при обычном поливе, например, при выращивании репчатого лука получают урожай 35 тонн с га, а при капельном поливе – минимально 70-75 тонн. А в годы-рекордсмены – до 110 тонн с га! И пусть это данные не КР, у нас пока собранных сравнительных данных такого плана нет, но сама экономия -налицо.

Призываю фермеров повернуться лицом к капельным технологиям, что сохранит водные ресурсы, и даст возможность получать отличные урожаи. Это увеличит товарную привлекательность урожая и в разы повысит экономическую стабильность нашей страны, - говорит

начальник Чуйского областного отдела поддержки ассоциации водопользователей Службы водных ресурсов Минсельхоза КР Джолдошбек Сазанов.

По его словам, многие опасаются вкладывать свои средства в капельное орошение, но если произвести расчеты доходности хотя бы этого поля, то мы видим, что фермер получит минимум 1.5 мл сомов с поля.

Понятно надо вычесть и вложенные затраты на удобрение, полив, но повышение урожайности поможет фермеру быстрее вернуть кредит на оборудование для орошения. И мы заинтересованы в расширении такой практики", - добавил Сазанов.

Напомним, ранее министр сельского хозяйства КР Аскарбек Джаныбеков заявил, что в Кыргызстане два банка работают именно по кредитованию в области обеспечения фермеров системами капельного орошения.

- Капельное орошение - это гарантия и продовольственной безопасности страны, поскольку эти технологии позволяют получать урожаи и в годы маловодья, и на засушливых территориях. А наша задача помочь фермерам получить урожай, обеспечить страну продовольствием, и также создать условия для реализации сельхозпродуктов, - сказал Джаныбеков.

Пресс-тур состоялся при поддержке проекта "Устойчивость молодежи к изменению климата", финансируемого Европейским Союзом. Проект реализуется под общей координацией Норвежского Общества Охраны Окружающей среды в партнерстве с Экологическим движением "Биом" и Общественной организацией "ГЛИП".