На прошлой неделе туристическая милиция вернула гражданину Китая забытый на остановке рюкзак. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, в call-центр туристическо-экологической милиции позвонил гражданин КНР Хуан Сиоминг и сообщил, что на одном из автобусных остановок города Каракол оставил свой рюкзак. Иностранный турист также сообщил, что в его рюкзаке были необходимые документы и вещи.

О пропаже незамедлительно были ориентированы личный состав и патрульные экипажи ОВД города Каракол. Вскоре, участковыми уполномоченными городской милиции пропажа иностранного туриста была найдена и возвращена в целости и сохранности владельцу.

Гражданин КНР Хуан Сиоминг поблагодарил милиционеров за оперативность в поиске потерянного рюкзака.

В целях своевременного сервисного обслуживания и реагирования на обращения иностранных туристов и отдыхающих, на базе туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области функционирует call-центр на четырех языках - английском, турецком, русском и кыргызском. Позвонив на номер 0705 009 102, они могут получить всю необходимую информацию по безопасному отдыху и ориентированию на местности, если плохо знает регион.