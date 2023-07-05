Погода
$ 87.26 - 88.08
€ 94.87 - 95.87

Туристическая милиция вернула гражданину Китая забытый на остановке рюкзак

286  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На прошлой неделе туристическая милиция вернула гражданину Китая забытый на остановке рюкзак. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, в call-центр туристическо-экологической милиции позвонил гражданин КНР Хуан Сиоминг и сообщил, что на одном из автобусных остановок города Каракол оставил свой рюкзак. Иностранный турист также сообщил, что в его рюкзаке были необходимые документы и вещи.

О пропаже незамедлительно были ориентированы личный состав и патрульные экипажи ОВД города Каракол. Вскоре, участковыми уполномоченными городской милиции пропажа иностранного туриста была найдена и возвращена в целости и сохранности владельцу.

Гражданин КНР Хуан Сиоминг поблагодарил милиционеров за оперативность в поиске потерянного рюкзака.

В целях своевременного сервисного обслуживания и реагирования на обращения иностранных туристов и отдыхающих, на базе туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области функционирует call-центр на четырех языках - английском, турецком, русском и кыргызском. Позвонив на номер 0705 009 102, они могут получить всю необходимую информацию по безопасному отдыху и ориентированию на местности, если плохо знает регион.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430882
Теги:
Иссык-Кульская область, Китай, туризм, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  