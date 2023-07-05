ОсОО "Алтынкен" приглашает поставщиков к сотрудничеству

ОсОО "Алтынкен" ищет поставщиков в целях сотрудничества по нижеследующим направлениям:
|№
|Наименование товаров
|Техническая характеристика
|Годовой объем
|Единица изм.
|1
|Медный купорос
|98%
|164.25
|тонна
|2
|Перекись водорода
|35-37-50%
|720
|тонна
|3
|MIBC
|99.9%
|28.8
|тонна
|4
|Ксантогенат натрия
|90%
|182.5
|тонна
|5
|Цианид натрия
|96-97-98%
|219
|тонна
|6
|Известь
|75%
|1825
|тонна
|7
|Соляная кислота
|35-37%
|146
|тонна
|8
|Азотная кислота
|57-60%
|6.205
|тонна
|9
|Каустическая сода
|99%
|76.65
|тонна
|10
|Безводный сульфит натрия
|96%
|7.3
|тонна
|11
|Ацетилен
|99%
|100
|баллон
|12
|Анкер
|43мм
|240000
|комп.
|13
|Анкер
|40мм
|84000
|комп.
|14
|Сетка мак
|4.7мм
|36000
|штук
|15
|Сетка мак
|6.0мм
|24000
|штук
|16
|Арматура
|16мм
|720
|тонна
|17
|Арматура
|32мм
|100
|тонна
|18
|Удлиненная анкерная труба
|32мм
|240
|тонна
|19
|СИНВ
|6м
|500000
|штук
|20
|ЭВВ
|34мм
|286
|тонна
|21
|Аммонит
|34мм
|348
|тонна
|22
|Цемент
|М-400
|50000
|тонна
|23
|ГСМ
|К-5
|2400
|М³
|24
|Щебень
|5-10мм
|тонна
|25
|Отсев
|0-5мм
|24000
|тонна
|26
|Геомембрана
|2мм
|20000
|М³
|27
|Геотекстиль
|300-400гр
|36000
|М³
|28
|Овощи и фрукты
|кг/шт
|Согласно фактическим потребностям
|кг./шт.
|29
|П.питания
|кг/шт
|Согласно фактическим потребностям
|кг./шт.
|30
|Молоко-кефир
|литр
|Согласно фактическим потребностям
|кг./шт.
|31
|Мясо
|кг
|Согласно фактическим потребностям
|кг./шт.
|32
|Мыло-мойка
|кг/шт
|Согласно фактическим потребностям
|кг./шт.
Контактный телефон：
+996 701 866 044 Мухаммед, altynken.isirov@gmail.com, atkbjyx@gmail.com
Звонить по будням с ：8:00-17:00 часов
Срок подачи документов до 30.09.2023
До окончания срока подачи документов, необходимо представить в ОсОО "Алтынкен" соответствующую заявку на сотрудничество, а также все необходимые документы, включая - Свидетельство о регистрации Компании (патент, устав компании), Разрешения, Сертификаты и Справка с УГНС и т.д