ОсОО "Алтынкен" приглашает поставщиков к сотрудничеству

ОсОО "Алтынкен" ищет поставщиков в целях сотрудничества по нижеследующим направлениям:

№ Наименование товаров Техническая характеристика Годовой объем Единица изм. 1 Медный купорос 98% 164.25 тонна 2 Перекись водорода 35-37-50% 720 тонна 3 MIBC 99.9% 28.8 тонна 4 Ксантогенат натрия 90% 182.5 тонна 5 Цианид натрия 96-97-98% 219 тонна 6 Известь 75% 1825 тонна 7 Соляная кислота 35-37% 146 тонна 8 Азотная кислота 57-60% 6.205 тонна 9 Каустическая сода 99% 76.65 тонна 10 Безводный сульфит натрия 96% 7.3 тонна 11 Ацетилен 99% 100 баллон 12 Анкер 43мм 240000 комп. 13 Анкер 40мм 84000 комп. 14 Сетка мак 4.7мм 36000 штук 15 Сетка мак 6.0мм 24000 штук 16 Арматура 16мм 720 тонна 17 Арматура 32мм 100 тонна 18 Удлиненная анкерная труба 32мм 240 тонна 19 СИНВ 6м 500000 штук 20 ЭВВ 34мм 286 тонна 21 Аммонит 34мм 348 тонна 22 Цемент М-400 50000 тонна 23 ГСМ К-5 2400 М³ 24 Щебень 5-10мм тонна 25 Отсев 0-5мм 24000 тонна 26 Геомембрана 2мм 20000 М³ 27 Геотекстиль 300-400гр 36000 М³ 28 Овощи и фрукты кг/шт Согласно фактическим потребностям кг./шт. 29 П.питания кг/шт Согласно фактическим потребностям кг./шт. 30 Молоко-кефир литр Согласно фактическим потребностям кг./шт. 31 Мясо кг Согласно фактическим потребностям кг./шт. 32 Мыло-мойка кг/шт Согласно фактическим потребностям кг./шт.

Контактный телефон：

+996 701 866 044 Мухаммед, altynken.isirov@gmail.com, atkbjyx@gmail.com

Звонить по будням с ：8:00-17:00 часов

Срок подачи документов до 30.09.2023

До окончания срока подачи документов, необходимо представить в ОсОО "Алтынкен" соответствующую заявку на сотрудничество, а также все необходимые документы, включая - Свидетельство о регистрации Компании (патент, устав компании), Разрешения, Сертификаты и Справка с УГНС и т.д