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Руководство ГУВД Бишкека провело встречу с делегацией из Южной Кореи

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В Бишкеке состоялась ознакомительная встреча начальника ГУВД города Бишкек полковника милиции Азамата Ногойбаева и директора по общественной безопасности отдела полиции города .Седжон господина Юк Чон Мёң. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи обсуждались вопросы общественной безопасности граждан Южная Корея, находящиеся на территории города Бишкек. Азамат Ногойбаев выразил благодарность за проявленное внимание к деятельности ГУВД г. Бишкек и высоко оценил сотрудничество между двумя республиками. "Думаю, такие встречи принесут большую пользу обоим сторонам, а также хотел заверить вас всех, что мы в дальнейшем готовы продолжать и развивать тесное сотрудничество по всем направлениям, укреплять во благо спокойствия и безопасности граждан и гостей столицы"- отметил он.

Гостям встречи была продемонстрирована презентация деятельности Цифровизированного командного центра (Ситуационный центр) СОБ МВД Кырыгзской Республики. Также, на плацу ГУВД г.Бишкек организован показ Туристической милиции УПСМ по ГУВД г.Бишкек, обновленный автопарк. Кроме этого Директора по общественной безопасности Отдела полиции г.Седжон господина Юк Чон Мёң побеседовал с сотрудниками милиции и высоко оценил уровень владения корейским языком, ранее прошедшие курсы обучения. Посетили и ознакомились с работой Ситуационного Центра СОБ ГУВД г. Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/430887
Теги:
ГУВД, Южная Корея, Бишкек
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