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Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей

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10 миллиардов рублей, найденные при обысках в Петербурге, возвращены Евгению Пригожину. Пару дней назад следствие имело другие виды на изъятые средства. При этом экс-мятежник лично за деньгами не подъехал, сообщает "Фонтанка".

Если еще воскресным утром 2 июля следствие не собиралось возвращать Евгению Пригожину найденные 24 июня при обысках 10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и 5 слитков золота, то к вечеру того же дня было принято противоположное решение.

Наше издание рассказывало, как после возбуждения уголовного дела по покушению на мятеж в Петербурге проходили обыски на разных объектах, аффилированных Пригожину. Так, сначала во дворе отеля "Дворец Трезини" была обнаружена старая "Газель", откуда достали десятки коробок с 4 миллиардами рублей, а чуть позже на подземной парковке отеля River Palace из минивэна вытащили еще 80 коробов с 6 миллиардами. Что касается золота и валюты, то их нашли в офисах, связанных с бизнесом Пригожина.

По информации "Фонтанки", к вечеру воскресенья, 2 июля, Евгению Пригожину возвратили всю сумму и ценности. Однако на самой процедуре он не присутствовал. По предварительным данным, бизнесмен находился в Москве.

Как известно "Фонтанке", 2 июля за деньгами вместо него приехал его водитель с доверенностью. Понятно, что вряд ли при выдаче пересчитывали 10 миллиардов, ведь даже при помощи нескольких банковских машинок это заняло бы минимум полдня. Также журналист не в курсе, лично ли водитель грузил и в какую грузовую машину эти деньги - общий вес такой суммы в пятитысячных купюрах достигает пары тонн.

"Фонтанка" не пытается искать логику в этих сюжетах. Журналисты нашего издания лишь могут абстрагироваться и подчеркнуть: если в отношении гражданина уголовное дело прекращается по реабилитирующим признакам, то всё изъятое у него и не запрещенное к обороту на территории РФ - возвращается.

Важно, что уже в день обысков Пригожин не отрицал отношения к деньгам. Согласно его заявлению, датированному еще 24 июня, эта сумма была приготовлена на зарплату бойцов ЧВК "Вагнер" и выплаты родственникам погибших.


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URL: https://www.vb.kg/430890
Теги:
Россия
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