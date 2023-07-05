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Российский завод предложил "Кыргызфармации" гибкую систему оплаты

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В Госпредприятии "Кыргызфармация" состоялась встреча с представителями завода "ПСК Фарма" - разработчиком и производителем широкого перечня лекарственных средств, в том числе для лечения астмы и хронических обструктивных заболеваний легких. Об этом сообщает пресс-служба ГП.

"Директор ГП "Кыргызфармация" Гульмира Шакирова во время встречи отметила, что одной из главных целей предприятия является обеспечение государственных организаций здравоохранения качественными лекарственными препаратами по низким ценам. Также у Госпредприятия есть право на прямое заключение договора о поставке лекарственных средств и изделий медицинского назначения без проведения тендеров. "Мы предлагаем партнерам, предоставившим хорошие скидки на лекарства воспользоваться особыми условиями – заключать долгосрочные контракты на поставку медикаментов в организации здравоохранения".

Представители "ПСК Фарма" подчеркнули, что поддержка Президентом Республики Госпредприятия "Кыргызфармация" внушает уверенность в возможности создания стабильных и долгосрочных партнерских отношений. Кроме этого, наличие регистрации лекарств по правилам Евразийского экономического союза, позволяет им без затруднений поставлять медикаменты в Кыргызстан. Более того, они готовы предложить и обсудить гибкую систему оплаты за лекарства.

ГП "Кыргызфармация" является государственным предприятием - поставщиком лекарственных препаратов в организации здравоохранения и готов сотрудничать с производителями лекарственных средств и изделий медицинского назначения, предлагая им выгодные контракты на поставку лекарств.

Справочно: За первые месяцы деятельности ГП "Кыргызфармация" заключило договора с семью производителями лекарственных средств, что позволило сэкономить бюджетных средств более чем на 100 млн сомов. Работа в данном направлении продолжается и число контрактов увеличивается, вместе с тем и сумма экономии бюджетных средств".


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URL: https://www.vb.kg/430897
Теги:
Россия, Кыргызстан, фармацевтические компании
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