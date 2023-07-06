Реестр убийц и извращенцев появится в Узбекистане

В Узбекистане 11 июля запустят реестр с данными об осужденных за изнасилования, терроризм и убийства. Соответствующий закон подписал президент страны, передает СМИ.
Сообщается, что лицам, занесенным в реестр вне зависимости от снятия судимости, амнистии или помилования, запрещается занимать должности в местах с непосредственным контактом с детьми. В том числе им запретят работать в образовательных, воспитательных, детских оздоровительных, спортивных и творческих организациях.
Порядок формирования, ведения и получения информации из реестра устанавливает кабинет министров.
В реестр будут включать осужденных за следующие преступления:
Умышленное убийство;
Изнасилование несовершеннолетнего;
Понуждение к вступлению в половую связь лица, не достигшего восемнадцати лет;
Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16 лет;
Ввоз на территорию Узбекистана с целью распространения, рекламирования, демонстрации, а равно изготовление, распространение, рекламирование, демонстрация порнографической продукции с описанием или изображением несовершеннолетнего либо вовлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя в действиях порнографического характера;
Сводничество, организация или содержание притонов разврата с привлечением несовершеннолетнего;
Терроризм.