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Реестр убийц и извращенцев появится в Узбекистане

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В Узбекистане 11 июля запустят реестр с данными об осужденных за изнасилования, терроризм и убийства. Соответствующий закон подписал президент страны, передает СМИ.

Сообщается, что лицам, занесенным в реестр вне зависимости от снятия судимости, амнистии или помилования, запрещается занимать должности в местах с непосредственным контактом с детьми. В том числе им запретят работать в образовательных, воспитательных, детских оздоровительных, спортивных и творческих организациях.

Порядок формирования, ведения и получения информации из реестра устанавливает кабинет министров.

В реестр будут включать осужденных за следующие преступления:

Умышленное убийство;

Изнасилование несовершеннолетнего;

Понуждение к вступлению в половую связь лица, не достигшего восемнадцати лет;

Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16 лет;

Ввоз на территорию Узбекистана с целью распространения, рекламирования, демонстрации, а равно изготовление, распространение, рекламирование, демонстрация порнографической продукции с описанием или изображением несовершеннолетнего либо вовлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя в действиях порнографического характера;

Сводничество, организация или содержание притонов разврата с привлечением несовершеннолетнего;

Терроризм.


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URL: https://www.vb.kg/430906
Теги:
Узбекистан
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