Погода
$ 87.40 - 88.23
€ 94.87 - 95.87

Замглавы МИД принял нового посла Дании в Кыргызстане

256  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель министра иностранных дел КР Айбек Молдогазиев принял новоназначенного посла Королевства Дания в Кыргызской Республике с резиденцией в Москве Якоба Хеннингсена по случаю вручения им копий верительных грамот. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"Заместитель министра поздравил посла с началом дипломатической миссии в Кыргызстане и выразил надежду на совместную активную работу в целях дальнейшего укрепления отношений между двумя государствами.

В ходе встречи стороны затронули вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества: перспективы дальнейшего развития политического диалога и межпарламентского взаимодействия, расширения торгово-экономических связей, совершенствования договорно-правовой базы. В частности, предложено поработать над организацией визитов на высшем уровне и межмидовских консультаций. Также стороны обменялись мнениями по дальнейшему развитию отношений в рамках Евросоюза и на площадках ООН.

В завершении встречи заместитель главы МИД пожелал послу Якобу Хеннингсену успехов в его работе в Кыргызской Республике".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430921
Теги:
Кыргызстан, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  