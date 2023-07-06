Замглавы МИД принял нового посла Дании в Кыргызстане

Заместитель министра иностранных дел КР Айбек Молдогазиев принял новоназначенного посла Королевства Дания в Кыргызской Республике с резиденцией в Москве Якоба Хеннингсена по случаю вручения им копий верительных грамот. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"Заместитель министра поздравил посла с началом дипломатической миссии в Кыргызстане и выразил надежду на совместную активную работу в целях дальнейшего укрепления отношений между двумя государствами.

В ходе встречи стороны затронули вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества: перспективы дальнейшего развития политического диалога и межпарламентского взаимодействия, расширения торгово-экономических связей, совершенствования договорно-правовой базы. В частности, предложено поработать над организацией визитов на высшем уровне и межмидовских консультаций. Также стороны обменялись мнениями по дальнейшему развитию отношений в рамках Евросоюза и на площадках ООН.

В завершении встречи заместитель главы МИД пожелал послу Якобу Хеннингсену успехов в его работе в Кыргызской Республике".