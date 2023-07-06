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Талантливой швее из Аравана требуется помощь

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- Назгуль Абдыразакова
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Есть люди с инвалидностью и как бы им не было тяжело, но они не ждут жалости от других. Они работают наравне со здоровыми людьми. Их сила воли и выносливость заслуживает большого уважения. Сегодняшняя наша героиня 33-летняя жительница Аравана Феруза Алимова, которая родилась с врожденным сколиозом. Кроме того, с аналогичной инвалидностью родились ее сестра и младший брат. Несмотря на все трудности, Феруза всю жизнь двигалась вперед и старалась помочь своей семье. Она обучилась на швею и шила на заказ модную и стильную одежду. Помимо этого девушка вяжет и изготавливает красивые украшения. Заработанные деньги уходили на домашние нужды и лекарства.

Два год назад у Алимовой начались проблемы со здоровьем, врачи поставили диагноз: врожденная аномалия развития костной системы и вторичная легочная артериальная гипертензия.

Девушке стало трудно передвигаться и работать. Ей требуется дорогостоящая и сложная операция, которую могут провести в Индии. Для этого требуется 30 тысяч долларов. Собственными силами было собрано 1000 у.е.

Кыргызстанцы всегда проявляют свою сплоченность и сострадание в трудную минуту.

Если Феруза встанет на ноги, то она обязательно себя проявит как талантливая швея и внесет свой вклад в развитие нашей страны.

К материалу мы прикрепили работы Ферузы.

Реквизиты:

0558 122-272 Феруза Алимова

0551 191-430 (Элсом)

0709 729-454 (мама)


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URL: https://www.vb.kg/430924
Теги:
Араванский район, швейная отрасль, Добро, Кыргызстан, Помощь
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