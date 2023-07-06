Сторонников Адахана Мадумарова подозревают в захвате власти (видео)

ГКНБ КР выявлена и пресечена противоправная деятельность членов ПП "Бутун Кыргызстан", которые вели подпольную подготовку для проведения на территории страны массовых акций протеста и масштабных беспорядков с последующим насильственным захватом власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 278, ч.3 УК КР "Призывы к массовым беспорядкам", 6 июля 2023 года ГКНБ КР были проведены обыски по местам проживания 10 активных членов ПП "Бутун Кыргызстан" в Сокулукском и Московском районах Чуйской области и Бишкека.

В ходе проведения обыска помимо партийных материалов ПП "Бутун Кыргызстан" были изъяты банковские карты и реквизиты членов указанной партии о финансовых доходах. Кроме того, в результате проведенных обысков также изъяты партийные жилеты, транспаранты, плакаты и иные вещественные доказательства, подтверждающие их преступные намерения.

Справочно: В изъятых материалах были призывы следующего содержания: "Ансыз деле төңкөрүш керек". "Революция болсо токтойт баардык иш. 2 жылдан бери айтып келе жатам. Бул бийлик созду тушунбойт. Муштумду тушунот. Буларды уруп же жок кылып токтотосуздар. Революция болот по любому. Бараарда революцияга башынарды кылычка сайып барыныздар"; "Барыныздар Кастет, дубинка, Сухой пайок алып алыныздар, дубинка алып ал. Милиция же кара кепкачанды корсон эле башка чап дароо ойлонбой"; "дубинка, Коктейл молотовго алып алгыла, керек болот. Баарын оптом орттоп салгылачы кулун асманга сапырып. Болду артка жол жок согушса согушабыз акмактар адырандаган сарт менен уйгур зектер".

При этом З.У.А. и Т.И.М., являющиеся ярыми сторонниками ПП "Бутун Кыргызстан", в порядке ст. 96-97 УПК КР водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В отношении остальных задержанных проводится соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

Следует отметить, что действия сторонников Адахана Мадумарова, в т.ч. З.У.А. и Т.И.М. координировались со стороны центрального штаба ПП "Бутун Кыргызстан", а именно со стороны работников секретариата парламентской фракции "Бутун Кыргызстан", которые поддерживая устойчивые связи со сторонниками Мадумарова на местах, посредством создания "групп" в мобильных приложениях, мессенджерах и социальных сетях, оказывают деструктивное влияние на рядовых членов партии для использования их возможностей в организации акций протеста, сопряженных с подготовкой к массовым беспорядкам.

Органами ГКНБ проводится соответствующая работа по обеспечению общественно-политической стабильности".