Мобильный оператор О! провёл масштабное расширение сети по всей стране

Мобильный оператор О! опубликовал результаты плановых работ по увеличению покрытия и ёмкости сети по всей стране.

Особый акцент сделан на главной курортной области страны, Иссык-Кульской, – именно она традиционно принимает летом основной поток туристов. Где бы они ни находились абоненты О!, – по дороге на Иссык-Куль, в пансионатах или на пляже, – они могут быть уверены, что будут на связи и смогут поделиться впечатлениями от отдыха или даже удалённо работать. Ввод новых базовых станций и расширение мощностей действующего оборудования позволил улучшить качество передачи данных в следующих городах и сёлах:

Иссык-Кульская область: в Боомском ущелье, в городах Каракол, Балыкчы, пгт.Орто-Токой, на территории пансионата в селе Бар-Булак, горнолыжного комплекса "Каракол", в сёлах Каракол, Орнек, Жарыкынбаево, Таш-Короо, Ак-Булун, Ичке-Булун, Ак-Булак, Даркан, Чон-Джаргылчак, Кёк-Мойнок, Кичи-Орюктю, Орюктю-Хутор, Орто-Орюктю, Чон-Орюктю, Тасма, Кен-Суу, Бирлик, Кызыл-Туу, Ала-Баш, Джууку, Даркан, Чон-Джаргылчак, Ала-Баш, Коджояр, Боз-Учук, Ак-Дебе, Даркан, Тилекмат, Алкым, Комсомольское, Конкино, Кара-Шаар, Кара-Ой, Сары-Ой, Ой-Тал, Кек-Дебе, Джаны-Арык, Ак-Чий, Богатыровка, Джеле-Дебе, Ырдык, Кель-Тер, Джер-Уй, Кызыл-Туу, Боконбаево, Фрунзе, Кеочю, Сары-Камыш, Тюп, Джол-Колот, Кара-Талаа, Боз-Бешик, Шор-Булак, Пионер, Новоконстантиновка, Ак-Терек, Балбай, Чырпыкты, Отрадное, Кабак, Чон-Кызыл-Суу, Нововознесеновка, Качыбек, Кичи-Джаргылчак, Иссык-Куль, Челпек (Бурма-Суу), Джон-Булак, Тон, Михайловка, Тюп, Теплоключенка, Талды-Суу.

Немало гостей направляются также вглубь страны посмотреть на многочисленные озёра и ущелья Кыргызстана. Чего только стоит живописная дорога "Бишкек-Ош", которая является одной из основных транспортных артерий страны и имеет стратегическое значение. Техническая команда О! побывала и там, улучшив качество сигнала в Суусамырской долине, в районе ущелья Чычкан, а также на участке автодороги в Джалал-Абадской области. Работы проведены также в следующих населённых пунктах:

Чуйская область: в городах Бишкек, Кара-Балта, Токмок, в ущелье Аламудун, в районе жилмассивов "Ак-Бата", "Акыл-Ордо", в сёлах Орто-Сай, Романовка, Учкун, Камышановка, Джаны-Пахта, Военно-Антоновка, Кош-Коргон, Новопавловка, Уч-Эмчек, Таш-Башат, Нижняя Ала-Арча, Садовое, Маевка, им. Суйменкула Чокморова (Чон Таш), Ак-Жол, Шалта, Милянфан, Новопокровка, Эпкин, Васильевка, Суусамыр, Тунук, Люксембург, Буденовка, Студенческое, Кызыл-Октябрь, Алтымыш, Новое, Кызыл-Туу, Ленинское, Гроздь, Тегирменти, Каинды, Александровка, Беловодское, Чалдыбар, Ивтановец, Ивановка, Туз, Чон-Даалы, Жайылма; Таласская область: в сёлах Бейшеке, Кара-Сай, Ак-Башат, Бакай-Ата; Джалал-Абадская область: в городах Кара-Куль, Кочкор-Ата, Таш-Кумыр, в сёлах Шамалды-Сай, Кара-Суу, Кезарт, Ак-Таш, Джузумжан, Михайловка (Жергетал), Арал, Кётёрмё, Кызыл-Ата, Арал, Айгыр-Джал, Кой-Таш, Джаны-Джол, Таш-Булак, Коминтерн, Базар-Коргон, Аук; Нарынская область: в городе Нарын, в сёлах Орто-Саз, Ат-Башы, Ак-Джар, Бугучу, Кум-Дебе, им.Куйбышева, Мин-Булак, Джаны-Талап, Тюгель-Сай, Кызыл-Дебе, Кочкорка; Ошская область: в городе Ош, в сёлах Ак-Босого, Жаны-Араван, Пахта-Абад, Первое Мая, Баш-Булак, Осмон, Кара-Дебе, Отуз-Адыр, Аю-Тапан, Чакмак (Кыркол), Орто-Дебе, Донуз-Тоо, Лесхоз, Коммунизм, Ленин-Джол, Джаны-Турмуш, Тогуз-Булак, Сары-Булак, Сары-Кюнгей, Прогресс, Кош-Этер, Кызыл-Байрак, Телейкен (часть), Баш-Булак, Папан, Чычкан-Кол, Жар-Башы, Ак-Терек, Камыр-Суу, Катта-Тал, Джаны-Ноокат, Учар, Мырза Аке, Куршаб, Кызыл-Кыштак; Баткенская область: в городах Баткен, Кызыл-Кия, в сёлах Жаны-Жер, Кайтпас, Бюргендю, Халмион, Кара-Бак, Бужум, Андарак, Коммуна (Сары-Дебе), Кек-Талаа, Кара-Кыштак, Чаувай, Кара-Джыгач.

О! – крупнейший мобильный оператор страны и лидер по покрытию и ёмкости 4G/3G/2G в Кыргызстане с охватом более 99% населения.

Карта покрытия доступна на сайте o.kg. Выбрать удобный тариф можно по ссылке: perehodi.o.kg.

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