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ЦИК лишил мандатов Фарходбека Алимжанова и Фархата Исмаилова

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сегодня ЦИК рассмотрел вопрос о подлинности дипломов о высшем образовании двух депутатов Жогорку Кенеша - Фарходбека Алимжанова (фракция "Альянс") и Фархата Исмаилова (фракция "Ата Журт Кыргызстан").

В ходе поступившей от ГКНБ информации было установлено, что Фарходбек Алимжанов, по данным Погранслужбы ГКНБ, находился за пределами страны. По этой причине, он не мог в 2012 и 2015 годах пересдавать экзамены. Минобразования предложил аннулировать результаты экзаменов, отозвать диплом ОшГУ Фарходбека Алимжанова, как и степень магистра, полученную им в Академии управления при президенте Кыргызстана.

Что касается Фархата Исмаилова, то выяснилось, что он не значился в списке студентов КНУ в указанные им годы. Его диплом по специальности "Бухгалтерский учет и аудит" признан недействительным, как и полученная позже степень магистра юриспруденции.

По результатам заседания Центризбирком принял решение отменить регистрацию Фарходбека Алимжанова депутатом Жогорку Кенеша по списку партии "Альянс" и Фархата Исмаилова по списку партии "Ата Журт Кыргызстан".


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URL: https://www.vb.kg/430935
Теги:
Жогорку Кенеш, поддельный диплом
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