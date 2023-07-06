ЦИК лишил мандатов Фарходбека Алимжанова и Фархата Исмаилова

Сегодня ЦИК рассмотрел вопрос о подлинности дипломов о высшем образовании двух депутатов Жогорку Кенеша - Фарходбека Алимжанова (фракция "Альянс") и Фархата Исмаилова (фракция "Ата Журт Кыргызстан").

В ходе поступившей от ГКНБ информации было установлено, что Фарходбек Алимжанов, по данным Погранслужбы ГКНБ, находился за пределами страны. По этой причине, он не мог в 2012 и 2015 годах пересдавать экзамены. Минобразования предложил аннулировать результаты экзаменов, отозвать диплом ОшГУ Фарходбека Алимжанова, как и степень магистра, полученную им в Академии управления при президенте Кыргызстана.

Что касается Фархата Исмаилова, то выяснилось, что он не значился в списке студентов КНУ в указанные им годы. Его диплом по специальности "Бухгалтерский учет и аудит" признан недействительным, как и полученная позже степень магистра юриспруденции.

По результатам заседания Центризбирком принял решение отменить регистрацию Фарходбека Алимжанова депутатом Жогорку Кенеша по списку партии "Альянс" и Фархата Исмаилова по списку партии "Ата Журт Кыргызстан".