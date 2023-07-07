Орозайым Нарматова: Мадумаров совсем нам заморочил голову

Бывший депутат Орозайым Нарматова в интервью СМИ заявила, что лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров ей и другим молодым членам политобъединения заморочил голову.

По ее словам, в 2012 году она начала поддерживать Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева.

"В 2012 году они начали борьбу за Кумтор и за это были задержаны. С того времени мы с мигрантами в Москве стали их поддерживать. Позже познакомилась с ними обоими.

В 2017 году я предложила Садыру Нуркожоевичу поддержать на президентских выборах Адахана Мадумарова. Мол, если он пройдет, то поможет выйти, но он не захотел вмешиваться. Позже Камчыбек Ташиев предложил мне поддержать на выборах Сооронбая Жээнбекова, который обещал ему освободить Жапарова, но в итоге, как я и предчувствовала, он их "кинул".

На этих выборах я все же стала работать на Мадумарова, а в 2020 году и на парламентских выборах", - сказала Нарматова.

Почему же вы после октябрьских событий 2020 года не присоединились к Жапарову?

По правде сказать, Мадумаров заморочил нам голову. Он так и сказал: "Он из тюрьмы вышел. Если он станет президентом, то его не только мы, ни один президент в мире не примет. К нам никто не придет и с ним никто не захочет иметь дело". Разумеется, мы поверили такому опытному политику. После смотрю, все происходит с точностью наоборот. Тоже самое Мадумаров говорил про Кумтор, мол, все это пустая затея. Но в итоге им удалось вернуть Кумтор народу. . Аналогично он и по Кемпир-Абаду ввел нас в заблуждение. Вообще старые волки в политике умеют заморочить голову молодежи.

То есть теперь вы будете снова поддерживать политику Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева?

Вы, наверное, думаете: "это девушка испугалась и поэтому решила поддержать их". Нет, я никого не боюсь, кроме бога. Просто я вижу их дела, и вижу результаты.

Источник: Саясат.kg