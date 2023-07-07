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В домах членов "Хизб ут-Тахрир" найдены книги с экстремистским содержанием

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На территории г.Каракол, Ак-Суйского и Тюпского районов Иссык-Кульской области проведены санкционированные обыски по 13 адресам. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По результатам обысковых мероприятий обнаружены, изъяты и процессуально задокументированы вещественные доказательства в виде 142 экземпляров религиозной литературы, листовок, брошюр, а также 38 электронных носителей, флэш-карт, дисков и 28 мобильных телефонов, в которых по заключению теологической экспертизы обнаружены материалы экстремистского характера изданные РЭО "Хизбут-Тахрир".

В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ст.332 "Изготовление, распространение экстремистских материалов" УК КР, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/430948
Теги:
ГКНБ, Хизб ут-Тахрир, Иссык-Кульская область
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