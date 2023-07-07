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В Бишкеке провели рейд по уничтожению дикорастущей конопли

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По инициативе Свердловского акимата специалистами МТУ №20 мэрии города Бишкек совместно с представителями службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и работниками МП "Бишкекзеленхоз" проведен рейд по выявлению дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Целью данного мероприятия является выявление мест произрастания дикорастущей конопли с её последующим уничтожением.

В ходе рейда на улице Суворова обнаружены места произрастания дикорастущей конопли общей площадью более 100 погонных метров. Конопля была скошена и уничтожена путем сжигания.

Специалисты проинформировали горожан о необходимости принятия мер по уничтожению очагов её произрастания, недопущения её сбора и потребления.

Употребление конопли вызывает структурные повреждения мозга, приводит к ослаблению памяти. Передозировка коноплей вызывает дезориентацию в пространстве и способна закончится потерей сознания.


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URL: https://www.vb.kg/430958
Теги:
мэрия, Бишкек, конопля
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