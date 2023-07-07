Жапаров принял верительные грамоты от послов Палестины, Кувейта и Бахрейна

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 июля, принял верительные грамоты от чрезвычайных и полномочных послов Палестины, Государства Кувейт, Королевства Бахрейн, Королевства Дания и Грузии, находящихся с резиденцией в третьих странах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Верительные грамоты вручили послы Палестины Джавад Мохаммад Авад, Государства Кувейт Омар Ахмед Мухаммед Мурат Аль-Кандари, Королевства Бахрейн Мохамед Гассан Мохамед Аднан Шайхо, Королевства Дания Якоб Хеннингсен, Грузии Николоз Лалиашвили.

Торжественная церемония началась с приветствия Почетным караулом глав иностранных дипломатических миссий, после чего послы вручили верительные грамоты Президенту Садыру Жапарову.

Глава государства поздравил послов с официальным началом дипломатической деятельности в Кыргызской Республике и пожелал больших успехов на ответственной службе.

Садыр Жапаров отметил, что с момента обретения независимости Кыргызстан последовательно развивает политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами мира. В том числе кыргызская сторона готова к взаимовыгодному и продуктивному партнерству с Палестиной, Кувейтом, Бахрейном, Данией и Грузией.

В связи с тем, что указанные страны не имеют посольств непосредственно в г. Бишкек, а находятся с резиденцией в третьих странах, Президент призвал их открыть дипломатические миссии в Кыргызстане.

Глава государства подчеркнул готовность предоставить им земельные участки в г. Бишкек для открытия своих посольств в нашей стране.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что главы дипломатических представительств всегда могут рассчитывать на поддержку их деятельности в стране как со стороны кабинета министров, так и лично со стороны главы государства".