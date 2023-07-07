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Активистка Грета Тунберг предстанет перед судом

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Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полицейским во время климатической акции в нефтяном порту Мальмё в июне этого года, передает СМИ.

По данным газеты Sydsvenskan, обвинение в "неповиновении приказу полиции" предъявлено после того, как она отказалась от указаний полиции покинуть место проведения.

В социальных сетях Тунберг сообщила, что целью акции была блокада грузовиков с нефтью.

Дело будет заслушано в окружном суде Мальмё. Предварительная дата - 28 июля.

Вместе с Гретой Тунберг перед судом предстанет один из ее соратников.


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URL: https://www.vb.kg/430961
Теги:
суд, Швеция, активисты
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