Погода
$ 87.67 - 88.31
€ 94.87 - 95.87

60% ДТП с тяжелыми последствиями в КР приходится на праворульные авто

172  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За последнее время часто регистрируются особо тяжкие дорожно-транспортные происшествия с участием праворульных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий ведомство ежедневно проводит анализ причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и принимает соответствующие меры.

Согласно проведенным анализам, 60 % дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в Кыргызстане приходится на праворульные автомобили.

Последние происшествия, которые были 28 мая 2023 года на 78-м километре трассы Бишкек-Нарын-Торугарт в результате ДТП, с участием праворульного автомобиля марки "Хонда Одиссей" на месте погибли 8 граждан, двое из них были дети.

Также, 6 июня 2023 года на 179-м километре трассы Бишкек-Ош в ДТП с участием праворульного автомобиля марки "Тойота Альфард", скончались 6 человек.

"Причиной этих дорожно-транспортных происшествий является выезд праворульных автомобилей на встречную полосу.

Следовательно, как показывает анализ, праворульные автомобили не адаптированы к дорогам Кыргызстана.

Уважаемые водители праворульных автомобилей, в связи с возникающими неудобствами, во время обгона впереди идущего автомобиля, а также маневрирования, убедительно просим снижать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения"- говорится в сообщении ведомства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430965
Теги:
ДТП, погибшие, Кыргызстан, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  