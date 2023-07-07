60% ДТП с тяжелыми последствиями в КР приходится на праворульные авто

За последнее время часто регистрируются особо тяжкие дорожно-транспортные происшествия с участием праворульных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий ведомство ежедневно проводит анализ причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и принимает соответствующие меры.

Согласно проведенным анализам, 60 % дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в Кыргызстане приходится на праворульные автомобили.

Последние происшествия, которые были 28 мая 2023 года на 78-м километре трассы Бишкек-Нарын-Торугарт в результате ДТП, с участием праворульного автомобиля марки "Хонда Одиссей" на месте погибли 8 граждан, двое из них были дети.

Также, 6 июня 2023 года на 179-м километре трассы Бишкек-Ош в ДТП с участием праворульного автомобиля марки "Тойота Альфард", скончались 6 человек.

"Причиной этих дорожно-транспортных происшествий является выезд праворульных автомобилей на встречную полосу.

Следовательно, как показывает анализ, праворульные автомобили не адаптированы к дорогам Кыргызстана.

Уважаемые водители праворульных автомобилей, в связи с возникающими неудобствами, во время обгона впереди идущего автомобиля, а также маневрирования, убедительно просим снижать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения"- говорится в сообщении ведомства.