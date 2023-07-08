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Ленинским акимиатом проводятся работы по переводу котельных с угла на газ

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В Бишкеке в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду Ленинским акимиатом проводятся работы по переводу котельных с твердого топлива (угля) на газовое отопление. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Строительные работы согласно информации КП "Бишкектеплоэнерго" будут завершены до 15 августа.

Особая опасность здоровью представляет загрязнение атмосферы при сжигании угля.

При переводе котельных с угля на газовое отопление значительно уменьшится загрязнение воздуха, тем самым муниципальная администрация рекомендует жителям переходить на такой альтернативный вид отопления".


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URL: https://www.vb.kg/430968
Теги:
газ, отопительный сезон, Бишкек, мэрия
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