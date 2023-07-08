Ленинским акимиатом проводятся работы по переводу котельных с угла на газ

В Бишкеке в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду Ленинским акимиатом проводятся работы по переводу котельных с твердого топлива (угля) на газовое отопление. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Строительные работы согласно информации КП "Бишкектеплоэнерго" будут завершены до 15 августа.

Особая опасность здоровью представляет загрязнение атмосферы при сжигании угля.

При переводе котельных с угля на газовое отопление значительно уменьшится загрязнение воздуха, тем самым муниципальная администрация рекомендует жителям переходить на такой альтернативный вид отопления".