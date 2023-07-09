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Всемирный банк поможет Узбекистану снизить выбросы парниковых газов

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- Светлана Лаптева
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Новый многомиллионный грант Всемирного банка поможет правительству Узбекистана сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, стимулировать эффективное использование энергоресурсов, а также получить доступ к международным углеродным рынкам.

Проект "Инновационное углеродное финансирование для трансформации энергетического сектора Узбекистана" является первым в своем роде проектом в рамках программы Всемирного банка, поддерживающей реализацию государственной политики в области снижения выбросов в энергетическом секторе. Так, грант в размере 46 млн 250 тыс. долл., предоставляемый в рамках проекта, будет использован для стимулирования мер в рамках реформы энергетических субсидий. Они приведут к снижению энергопотребления и уменьшению выбросов парниковых газов.

В частности, проект позволит Узбекистану аккумулировать так называемые "углеродные кредиты" (сокращенные выбросы парниковых газов, измеряемые в тоннах CO2-эквивалента) и продавать их на международных углеродных рынках. Данный проект станет первой подобной международной инициативой в Узбекистане и Центральной Азии в рамках Парижского соглашения, которая откроет стране доступ к углеродным рыночным механизмам. Цель вышеназванного международного договора – ограничение глобального повышения температуры за счет снижения выбросов парниковых газов в мире.

В мировом масштабе выбросы парниковых газов, генерируемых страной, не столь велики. Однако Узбекистан входит в число государств с самым высоким уровнем энергоёмкости и соответственно удельных выбросов парниковых газов. Данная ситуация объясняется высокими субсидиями на производство и передачу энергии.

Результатом подобной практики в энергетической отрасли являются низкие тарифы на электричество и газ. Таким образом, доходы, получаемые энергетическими предприятиями от поставленных услуг, недостаточны для покрытия их затрат на производство и доставку соответствующих энергоносителей. В свою очередь, низкие тарифы не стимулируют бережливое отношение к энергии и не способствуют внедрению мер энергоэффективности в домохозяйствах и частном секторе. Они также ограничивают возможности энергетических предприятий предоставлять качественные услуги пользователям.

Правительство Узбекистана предпринимает меры, стимулирующие энергосбережение и укрепляющие финансовую устойчивость энергетических предприятий. Реформа энергетических субсидий приведет к постепенному повышению тарифов. Вместе с тем она будет сопровождаться адресной социальной защитой наиболее уязвимых потребителей электричества и газа, а также широкой разъяснительной кампанией, информирующей о необходимости и ожидаемых результатах реформы.

Новый проект, поддерживаемый Всемирным банком, поможет Узбекистану выполнить свои международные обязательства в рамках Парижского соглашению по сокращению выбросов парниковых газов и получить доступ к международным углеродным рынкам.

"Проект обладает большим потенциалом по снижению выбросов парниковых газов в энергетическом секторе и переходу к производству экологически чистой энергии в Узбекистане. В его рамках будут созданы и апробированы соответствующие институты, инфраструктура, системы, процессы, профессионально-технический потенциал, а также документация, необходимая для участия в углеродных рыночных механизмах, предусмотренных Парижским соглашением. Проектные мероприятия подготовят страну к более широкой реализации подобных инициатив в будущем", - отметил Марко Мантованелли, глава представитель Всемирного банка в Узбекистане.

В рамках реализации проекта до 2028 г. планируется ежегодно выделять грантовые средства Узбекистану в качестве мер поощрения за результаты проводимой реформы энергетических субсидий, демонстрируемые в виде подтвержденных сокращений выбросов.

По прогнозам, в период реализации проекта Узбекистан сможет сократить выбросы примерно на 60 млн тонн углекислого газа. Из них, в рамках проекта у страны будет закуплено около 2–2,5 млн тонн углекислого газа. Оставшиеся углеродные единицы Узбекистан сможет продать на международных углеродных рынках, используя системы и механизмы, созданные и апробированные в ходе проекта.

Проект является первой операцией, финансируемой Фондом Всемирного банка по преобразования углеродных активов (TCAF). TCAF содействует развивающимся странам в реализации их обязательств по сокращению выбросов и адаптации к последствиям изменения климата, закрепленные в Парижском соглашении. Его деятельность станет примером для прочих бенефициаров Всемирного банка и TCAF в будущем. Правительства Канады, Германии, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании, а также фонд "Climate Cent Foundation" (Швейцария) предоставили необходимое финансовое содействие для деятельности фонда.

Программа Всемирного банка в Узбекистане одна из крупнейших в регионе Европы и Центральной Азии. В настоящее время в её рамках реализуется 29 проектов с финансовыми обязательствами на сумму порядка 6 млрд долл. Они содействуют в проведении реформ и модернизации различных социально-экономических сферах, повышении благосостояния граждан, а также вносят вклад в рост экономики страны.

Источник: uzdaily.uz


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URL: https://www.vb.kg/430976
Теги:
Узбекистан
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