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В РФ определили размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем

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Совете федерации Федерального собрания Российской Федерации определили размер штрафа за езду на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности вдвоем и предложили взыскивать с нарушителей одну тысячу рублей. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев, передает ТАСС.

"Если за переход в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоем эту сумму нужно увеличить вдвое", - отметил сенатор.

Васильев добавил, что фиксировать подобные нарушения сможет непосредственно сотрудник ГИБДД.

Ранее стало известно, что Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафов для пользователей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения. Предлагалось, в частности, установить размер штрафов, сопоставимый с санкциями для автомобилистов. Так, превышающих максимально разрешенную скорость в два раза можно будет оштрафовать на пять тысяч рублей.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/430986
Теги:
Россия, штраф
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