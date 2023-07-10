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В Германии арестовали гражданина Кыргызстана по подозрению в терроризме

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- Светлана Лаптева
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Группа из семи человек (все - граждане стран Центральной Азии) арестована 6 июля в Северной Рейн-Вестфалии на западе Германии по подозрению в терроризме, сообщается на сайте прокуратуры ФРГ.

По версии прокуратуры, подозреваемые якобы основали террористическую группу в Германии, а также финансово поддерживали террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ).

В сообщении говорится, что среди арестованных - двое граждан Туркменистана и Кыргызстана, пятеро - Таджикистана. Подозреваемые "давно знают друг друга и разделяют радикальные исламские взгляды", отметили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, задержанные въехали в Германию из Украине весной 2022 года - вскоре после начала российского вторжения - и планировали устроить "громкие теракты". Для этого они уже определили цели для совершения нападения и пытались приобрести оружие, говорится в сообщении.

Одновременно по подозрению в терроризме были задержаны двое граждан Центральной Азии в Нидерландах. Из сообщения на сайте офиса прокуратуры страны следует, что это супружеская пара - гражданин Таджикистана (29 лет) и гражданка Кыргызстана (31 год).

Оба задержанных подозреваются в подготовке терактов, хотя на момент ареста "их планы не были конкретными". Мужчину также подозревают в членстве в ИГ.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/430990
Теги:
Германия, задержание, терроризм, Кыргызстан
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