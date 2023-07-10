"Ситуация очень тяжёлая". В Узбекистане создано Министерство экологии

В Узбекистане создано Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Министр Азиз Абдухакимов в интервью "Газете.uz" рассказал о сложной экологической ситуации в стране и мерах, предусмотренных новым указом президента.

Для решения экологических проблем в Узбекистане Министерство природных ресурсов преобразуется в Министерство экологии, окружающей среды и изменения климата. Указ об этом 31 мая подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Министр Азиз Абдухакимов в интервью "Газете.uz" сказал, что к серьёзным проблемам в сфере экологии привели невнимательность руководителей регионов, органов экологии и внутренних дел. Многочисленные нарушения происходят в том числе из-за недостаточных полномочий органов охраны природы.

"Бетонирование деревьев и зелёных зон, вывешивание рекламы на деревьях, украшение деревьев лампочками - почему это происходит? Мы проанализировали ситуацию и поняли, что отсутствует мониторинг, недостаточно инспекторов. В результате они становятся либо соучастниками нарушения, либо потакают им", - сказал министр.

Он отметил, что в последние годы рейтинг Узбекистана по свободе экономической деятельности, благосостоянию людей или туризму поднимается, однако по результатам Индекса благополучия за 2022 год, экологическая обстановка в стране - одна из худших в мире.

В указе президента говорится, что в регионах Узбекистана, особенно в городах, всё более ухудшается ситуация по загрязнению воздуха, не организована системная работа по снижению нагрузки выбросов в атмосферу.

В результате незаконной вырубки около 44 тысяч, в том числе почти 9500 ценных видов деревьев, в период введённого моратория, объявленного на вырубку деревьев и кустарников, природе нанесён ущерб на 36 млрд сумов.

"Один из примеров последствий состояния экологии в стране - аллергичность, - сказал Азиз Абдухакимов. - Это большая проблема. Мы видим, что экология не прощает человеку ошибки, и всё возвращается. Ситуация очень тяжёлая, но сейчас закладывается хороший фундамент для решения экологических проблем в стране".

В указе также отмечается увеличивающееся количество случаев жестокого обращения с животными, в том числе домашними и беспризорными, отсутствие современной системы их идентификации, чипизации, вакцинации и стерилизации.

"Увеличение случаев бесконтрольного и бессистемного выпаса скота на охраняемых природных территориях, использование подземных вод без научного обоснования приводят к нарушению экосистем, росту деградации и опустыниванию больших земельных площадей, как следствие - усиливается воздействие изменения климата, возникает угроза жизни и здоровью людей", - говорится в документе.

Согласно официальным данным, в 2022 году всего по 27 фактам экологических правонарушений были возбуждены уголовные дела, по ним были применены меры наказания лишь в виде лёгких финансовых штрафов.

Состояние полигонов отходов продолжает не соответствовать экологическим и санитарным требованиям, затягивание внедрения технологий переработки и утилизации отходов порождают угрозу их превращения в будущем в проблему на уровне экологической катастрофы, отмечается в принятом документе.

Указом президента преобразованное министерство совместно с Генеральной прокуратурой и МВД должны до 1 июля внести в правительство проекты документов об ужесточении наказания за экологические нарушения и жестокое обращение с животными. Они должны предусматривать:

квалификацию преступлений, связанных с нанесением ущерба экологии, растительному и животному миру, как уголовных;

увеличение штрафов за незаконную охоту на краснокнижных животных - в 10 раз; уничтожение растений или их повреждение до прекращения роста - в 5 раз;

увеличение штрафов за жестокое обращение с животными - в 10 раз. Лица, совершившие эти нарушения, будут лишены права на содержание животных;

применение административных штрафов за нарушение требований охраны природы по обращению с различными отходами с увеличением их размеров в 10 раз. При этом в отношении юридических лиц за эти нарушения будут применяться финансовые санкции в размере 100−300 базовых расчётных величин.

В структуре министерства создаётся Инспекция государственного экологического контроля. Ей будут переданы штатные единицы работников охраны охраняемых природных территорий и государственных инспекторов лесных и лесоохотничьих хозяйств. Начальник инспекции по статусу приравнён к заместителю министра.

Республиканским органам исполнительной власти, правоохранительным и контролирующим органам поручено всемерно содействовать инспекции в выполнении возложенных на неё задач и функций. Инспекции также разрешено проводить мероприятия в рамках экологического мониторинга на территориях, принадлежащих субъектам предпринимательства, без согласования с должностными лицами и государственными органами (в том числе с бизнес-омбудсманом).

Ранее проверка предприятий приравнивалась к проверке предпринимательской деятельности. Её необходимо было согласовать с должностными лицами и госорганами. Такая мера была введена в 2018 году, чтобы предоставить бизнесу больше свободы. Однако в результате сотрудники системы экологии часто не могли попасть на территорию предприятий, чтобы проверить соблюдение законодательства в сфере охраны природы и экологии. Это дало возможность предприятиям безнаказанно нарушать законодательство.

Кроме того, с 1 июля будет внедрена система "Общественный экологический контролёр". Ими смогут стать неравнодушные граждане, заявил Азиз Абдухакимов. Контролёры получат униформу и удостоверения. При обнаружении экологических правонарушений они смогут оформлять их и вносить в специальную платформу. Контролёры также смогут получать бесплатное образование и повышение квалификации для своей деятельности.

На общественных контролёров при оплате ими социального налога в Пенсионный фонд в размере 50% БРВ распространяется порядок исчисления стажа работы, необходимого для расчёта пенсии, установленный для самозанятых лиц.

Указом президента также вводится должность заместителя генпрокурора, ответственного за исполнение законодательства в сфере экологии, охраны окружающей среды и лесного хозяйства. В структуре Генпрокуратуры создаётся Управление по надзору за исполнением законодательства в сфере экологии, охраны окружающей среды и лесного хозяйства. В новом ведомстве будут задействованы 77 штатные единицы, которые выделяются за счёт оптимизации штата системы Министерства экологии.